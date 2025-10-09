Polícia prende falso cuidador de idosos que atuava em Jundiaí

A mesma forma de atuação ele usou para conseguir trabalho em uma empresa especializada em Jundiaí. Com bom papo, ele passou por entrevista, ludibriou a todos e conseguiu a vaga. No dia 18 deste mês, a empresa o enviou à casa de um idoso de 78 anos, em Campinas, que havia passado por cirurgia de risco e estava bastante debilitado. No local, ele se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, foi até um dos quartos e revirou tudo. Após arrombar uma gaveta, encontrou dólares e jóias, avaliadas em R$ 100 mil, e as furtou. Assim como aconteceu em São Paulo e em outros casos em que é suspeito, ele simulou um imprevisto - como um familiar doente ou mesmo estar se sentindo mal -, e deixou o local rapidamente com os bens furtados. E também da mesma forma, ele não foi mais trabalhar após o crime ser descoberto.

O caso foi registrado no dia seguinte pela vítima. Imediatamente foi instaurado inquérito pela equipe do delegado José Leandro Moreira Falkine, com assistência do delegado Rodrigo Carvalhaes. Em quatro dias, ele foi identificado, inclusive como alvo de outra investigação em que um mandado de busca e apreensão já havia sido cumprido por outra delegacia. Na ocasião, foram aprendidos um carro e dois celulares. Nos aparelhos, a perícia identificou conversas suspeitas em que ele parece negociar jóias, produtos de crimes anteriores.

Ainda durante as investigações sobre o crime do dia 18 deste mês, representantes da empresa de Jundiaí também foram ouvidos e ajudaram na elucidação. Com reconhecimento por parte da vítima e outros indícios de crime, os delegados solicitaram os mandados à Justiça, que foram concedidos. Nesta segunda, os mandados foram cumpridos na casa de sua mãe, onde ele costumeiramente dorme e deixa pertencentes. No entanto, o alvo não estava no local e as jóias não foram localizadas.