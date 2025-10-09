Jundiaí segue com um caso confirmado por intoxicação

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde informa que Jundiaí segue com o registro de um caso positivo de intoxicação por metanol — um paciente de 37 anos, atualmente internado no Hospital São Vicente — e um caso em investigação, referente a um homem de 25 anos, morador do município, que esteve internado no Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista e recebeu alta no último dia 5 de outubro.

O município também permanece, até esta quinta-feira (9), com quatro casos descartados. Reitera-se que todos os casos foram devidamente notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), plataforma do Ministério da Saúde utilizada para o registro e a análise de doenças e agravos de notificação compulsória em todo o país.

Havendo novas confirmações de casos positivos de intoxicação por metanol na cidade, mantendo o princípio da transparência, será feita a divulgação nos canais oficiais da Prefeitura