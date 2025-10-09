Procon define estratégias para fiscalização em bares e adegas

A Prefeitura de Jundiaí sediou o encontro entre coordenadores e diretores dos 50 Procons do interior paulista ligados ao Núcleo Regional Campinas, com o objetivo de alinhar estratégias da ação “De Olho no Copo”, que será realizada nesta sexta-feira 10 de outubro, em diversas cidades do Estado de São Paulo.
A reunião contou com a presença do diretor do Procon de Jundiaí, Marcelo Canale, com o diretor de Relações Institucionais da Fundação Procon-SP, Robson Santos Campos, e do secretário de Justiça e Cidadania de Jundiaí, Gleison Lopes. A medida emergencial de alinhamento foi adotada devido aos recentes casos de contaminação por metanol em bebidas comercializadas no Estado.
Durante o encontro, o coordenador do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, detalhou como será conduzida a ação de orientação nos estabelecimentos comerciais da cidade.
“Já estamos com uma equipe preparada para sair às ruas e visitar bares, restaurantes e adegas. Vamos levar material informativo com orientações importantes sobre o que observar durante a aquisição de bebidas, especialmente os produtos destilados. A proposta é reforçar as recomendações para evitar a compra de produtos de origem duvidosa. Também vamos orientar os consumidores a verificarem se os estabelecimentos seguem as boas práticas de segurança e controle, garantindo uma compra mais segura neste momento tão delicado”, explicou Canale.
O secretário de Justiça e Cidadania, Gleison Lopes, destacou que a ação não tem caráter repressivo, mas sim educativo e preventivo. “O que buscamos é fortalecer toda a cadeia produtiva, desde a fabricação da bebida até o consumo final, garantindo credibilidade e segurança para evitar novos casos de contaminação. Infelizmente, já foram registradas ocorrências graves, inclusive com mortes, e por isso é fundamental aprimorar a fiscalização e a orientação aos comerciantes. Queremos uma cadeia sólida, responsável e segura, para que o consumidor não seja prejudicado”, afirmou o secretário.
De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Fundação Procon-SP, Robson Santos Campos, a maioria dos 350 Procons conveniados em todo o Estado participará da ação.
“Hoje, o principal tema da agenda de defesa do consumidor é o combate à falsificação e à contaminação de bebidas, especialmente aquelas que apresentam risco de conter metanol. A ação “De Olho no Copo” tem caráter educativo e de orientação, mas as fiscalizações seguem de forma contínua, com o apoio da Vigilância Sanitária e de outros órgãos competentes”, destacou.
Em Jundiaí as equipes do Procon estarão nas ruas entre 18h e 22h, visitando estabelecimentos e conversando com o público.