Procon define estratégias para fiscalização em bares e adegas

A Prefeitura de Jundiaí sediou o encontro entre coordenadores e diretores dos 50 Procons do interior paulista ligados ao Núcleo Regional Campinas, com o objetivo de alinhar estratégias da ação “De Olho no Copo”, que será realizada nesta sexta-feira 10 de outubro, em diversas cidades do Estado de São Paulo.

A reunião contou com a presença do diretor do Procon de Jundiaí, Marcelo Canale, com o diretor de Relações Institucionais da Fundação Procon-SP, Robson Santos Campos, e do secretário de Justiça e Cidadania de Jundiaí, Gleison Lopes. A medida emergencial de alinhamento foi adotada devido aos recentes casos de contaminação por metanol em bebidas comercializadas no Estado.

Durante o encontro, o coordenador do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, detalhou como será conduzida a ação de orientação nos estabelecimentos comerciais da cidade.