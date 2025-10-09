Prefeitura apresenta planejamento para os próximos quatro anos

Foi realizada, na noite desta quarta-feira (8), na Câmara Municipal, a audiência pública para discutir o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 da Prefeitura de Jundiaí, que reúne as diretrizes, o planejamento orçamentário e as metas do governo para os próximos quatro anos. Mediada pelo presidente do Legislativo, o vereador Edicarlos Vieira, a apresentação foi conduzida pelos secretários de Governo e de Finanças, Abner Henrique Ferreira de Andrade e Lucas Lusvarghi, respectivamente, e pelo diretor do Departamento de Eficiência Governamental, Kleber Tandello Pereira.

Diante de um plenário cheio, os secretários detalharam as melhorias previstas pelo PPA em todas as áreas e serviços básicos destinados à população: são 14 programas finalísticos e mais de 300 ações, alinhados ao Plano de Governo e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Entre os programas estratégicos apresentados, destacam-se:

Saúde: Viva Bem – ampliação e humanização da rede municipal de saúde.

Quem Ama Cuida – zeladoria e sustentabilidade urbana;

Escola da Gente – educação de qualidade e formação integral;

Move Aí – mobilidade urbana segura e moderna;

Habitação: Nossa Casa – acesso à moradia e regularização fundiária;

“O Plano Plurianual que desenvolvemos para os próximos quatros anos mostra que estamos planejando Jundiaí com o olhar voltado para a real necessidade das pessoas. Mais do que números e metas, ele traduz o compromisso do governo em garantir qualidade de vida para cada família jundiaiense, com inovação, responsabilidade fiscal e principalmente proximidade com a população em cada decisão”, afirma o secretário de Governo.