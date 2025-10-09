Prefeitura apresenta planejamento para os próximos quatro anos

Foi realizada, na noite desta quarta-feira (8), na Câmara Municipal, a audiência pública para discutir o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 da Prefeitura de Jundiaí, que reúne as diretrizes, o planejamento orçamentário e as metas do governo para os próximos quatro anos. Mediada pelo presidente do Legislativo, o vereador Edicarlos Vieira, a apresentação foi conduzida pelos secretários de Governo e de Finanças, Abner Henrique Ferreira de Andrade e Lucas Lusvarghi, respectivamente, e pelo diretor do Departamento de Eficiência Governamental, Kleber Tandello Pereira.
Diante de um plenário cheio, os secretários detalharam as melhorias previstas pelo PPA em todas as áreas e serviços básicos destinados à população: são 14 programas finalísticos e mais de 300 ações, alinhados ao Plano de Governo e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Entre os programas estratégicos apresentados, destacam-se:
- Saúde: Viva Bem – ampliação e humanização da rede municipal de saúde.
- Quem Ama Cuida – zeladoria e sustentabilidade urbana;
- Escola da Gente – educação de qualidade e formação integral;
- Move Aí – mobilidade urbana segura e moderna;
- Habitação: Nossa Casa – acesso à moradia e regularização fundiária;
“O Plano Plurianual que desenvolvemos para os próximos quatros anos mostra que estamos planejando Jundiaí com o olhar voltado para a real necessidade das pessoas. Mais do que números e metas, ele traduz o compromisso do governo em garantir qualidade de vida para cada família jundiaiense, com inovação, responsabilidade fiscal e principalmente proximidade com a população em cada decisão”, afirma o secretário de Governo.
Simbolizando a participação popular no processo de elaboração e implementação da PPA, vários munícipes subiram à tribuna durante a audiência pública. Em peso na plateia, representantes da região central da cidade, um dos pontos estratégicos desde o início da gestão municipal, compartilharam demandas dos moradores e comerciantes, que foram esclarecidas pelos secretários, entre eles Luciane Mosca, de Assistência e Desenvolvimento Social; Jose Carlos Sacramone, de Mobilidade e Transporte; e Marcos Galdino, de Infraestrutura e Serviços Públicos.
A secretária de Saúde, Márcia Facci, também anunciou investimentos robustos que vão beneficiar a população, entre eles a ampliação da UBS Fazenda Grande. Os secretários de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antônio Bedin, e de Habitação Social, Jeferson Coimbra, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Martinelli, anteciparam ainda o que o Plano Plurianual prevê nas respectivas áreas para o próximo quadriênio.
Uma cidade de todos para todos
Previsto pela Constituição Federal de 1988 (art. 165, § 1º), o Plano Plurianual é uma importante peça de planejamento de políticas públicas, aprovada sempre no primeiro ano de mandato do prefeito. Para a construção do PPA 2026-2029 de Jundiaí, a premissa fundamental foi a escuta qualificada da população, para que o planejamento público se pautasse em resposta às reais necessidades e expectativas da sociedade.
Por meio de consulta pública disponibilizada e amplamente divulgada em seus canais oficiais, para que qualquer cidadão pudesse acessar, a Prefeitura de Jundiaí coletou mais de 2.000 contribuições de munícipes residentes em mais de 60 bairros da cidade, além de realizar reuniões em diversas regiões do município.
A audiência pública, que foi transmitida ao vivo pelos canais da TV Câmara Jundiaí, pode ser assistida na íntegra neste link. Em cumprimento ao cronograma legal do PPA, o documento agora segue para aprovação do Legislativo.