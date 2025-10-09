Sesc oferece oficina de canto coral para a 3ª idade

A cantora, compositora, radialista e educadora musical Shirley Espíndola está à frente da “Oficina de Canto Coral” para a Terceira Idade no Sesc Jundiaí. O encontro acontece até 29 de outubro, sempre às quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h. Para os interessados, ainda há vagas disponíveis.

Com mais de 20 anos de carreira e reconhecida por sua ampla atuação na cena musical, cultural e radiofônica, Shirley já conduziu por duas vezes o curso e, nesta edição, amplia sua contribuição à educação musical com uma proposta especialmente voltada ao público idoso.

A oficina tem como objetivo valorizar a voz como expressão artística, promovendo saúde vocal, socialização e fortalecimento da autoestima por meio do canto coletivo. O grupo é formado por 30 integrantes, todos super animados e participativos, que vivenciam a música com entusiasmo, emoção e alegria.