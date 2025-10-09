Sesc oferece oficina de canto coral para a 3ª idade

A cantora, compositora, radialista e educadora musical Shirley Espíndola está à frente da “Oficina de Canto Coral” para a Terceira Idade no Sesc Jundiaí. O encontro acontece até 29 de outubro, sempre às quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h. Para os interessados, ainda há vagas disponíveis.
Com mais de 20 anos de carreira e reconhecida por sua ampla atuação na cena musical, cultural e radiofônica, Shirley já conduziu por duas vezes o curso e, nesta edição, amplia sua contribuição à educação musical com uma proposta especialmente voltada ao público idoso.
A oficina tem como objetivo valorizar a voz como expressão artística, promovendo saúde vocal, socialização e fortalecimento da autoestima por meio do canto coletivo. O grupo é formado por 30 integrantes, todos super animados e participativos, que vivenciam a música com entusiasmo, emoção e alegria.
Os participantes exploram temas fundamentais para o desenvolvimento vocal, como respiração, aquecimento e desaquecimento vocal, ressonância, articulação e higiene vocal. O repertório é definido em conjunto com o grupo, sendo adaptável tanto para iniciantes, que nunca cantaram, quanto para aqueles que já possuem experiência em corais.
As aulas contam com a presença do pianista Thiago Lourenço, responsável por acompanhar os coralistas ao piano, enriquecendo o processo musical e ampliando a vivência artística de todos.
Cada participante recebeu o livro “Voz e Canto – Fisiologia e Arquitetura” (Ed. In House, 2ª edição), de autoria de Shirley Espíndola e da fonoaudióloga Aline Tafarelo Vargas, que serve como material de apoio teórico e prático ao longo da oficina. “Cantar em grupo é uma experiência transformadora, que une arte, emoção e convivência. Para a terceira idade, o coral representa também saúde, memória e alegria de viver”, destaca Shirley Espíndola.
A iniciativa reforça o compromisso do Sesc Jundiaí com a promoção da cultura, do convívio e do bem-estar, oferecendo atividades que integram arte e qualidade de vida para todas as idades.