09 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DIVERSÃO

Jundiaí recebe 2ª edição da Kids Run com brincadeiras gratuitas

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
ACM JUNDIAÍ
Cada participante receberá um kit corrida com camiseta e medalha
Cada participante receberá um kit corrida com camiseta e medalha

Brinquedos infláveis, recreação e muitas brincadeiras vão marcar a 2ª edição da Kids Run ACM Jundiaí, que será no domingo, dia 26 de outubro, a partir das 7h, no Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão. O evento é gratuito e promete diversão para toda a família.

As crianças poderão participar da corrida e aproveitar um dia repleto de atrações, com a presença de personagens como Minnie, Mickey e Homem-Aranha, além de sorvetes, frutas, doces e balas. Cada participante receberá um kit corrida, com camiseta e medalha.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo telefone (11) 95083-0102 ou presencialmente no Instituto Aica, localizado na Rua Giuseppe Franco, 213, Jardim Samambaia.

O Bolão está localizado na rua Rodrigo Soares de Oliveira - Anhangabaú.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários