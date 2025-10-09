Jundiaí recebe 2ª edição da Kids Run com brincadeiras gratuitas

Brinquedos infláveis, recreação e muitas brincadeiras vão marcar a 2ª edição da Kids Run ACM Jundiaí, que será no domingo, dia 26 de outubro, a partir das 7h, no Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão. O evento é gratuito e promete diversão para toda a família.

As crianças poderão participar da corrida e aproveitar um dia repleto de atrações, com a presença de personagens como Minnie, Mickey e Homem-Aranha, além de sorvetes, frutas, doces e balas. Cada participante receberá um kit corrida, com camiseta e medalha.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo telefone (11) 95083-0102 ou presencialmente no Instituto Aica, localizado na Rua Giuseppe Franco, 213, Jardim Samambaia.