09 de outubro de 2025
COM FACA

Filho ameaça a mãe, uma criança de 3 anos e um bebê de 11 meses

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs precisaram usar arma de choque para deter o rapaz
Um homem de 28 anos foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, suspeito de usar uma faca de 30 centímetros para ameaçar matar a mãe, o irmão, a tia, um bebê de 9 meses e uma criança de 3 anos, em Itatiba, na noite desta quarta-feira (8). As ameaças aconteceram após a família chamar a Polícia Militar, por ele ter ficado agressivo ao não conseguir que a mãe lhe desse dinheiro para comprar drogas.

Durante o acionamento da PM, a tia saiu da casa levando consigo as crianças, já que ele se tornou ainda mais nervoso e descontrolado.

Com a chegada dos cabos Alfanasenko e Gabriel, ele foi abordado. Na casa havia camas e outros itens quebrados, que ele havia danificado porque a mãe não queria lhe dar dinheiro para comprar drogas.

Ao receber voz de prisão, o filho se negou à rendição e precisou ser contido com arma de choque.

Algemado e conduzido à delegacia, ele foi preso por ameaça, resistência e desobediente.

