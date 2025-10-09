Filho ameaça a mãe, uma criança de 3 anos e um bebê de 11 meses

Um homem de 28 anos foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, suspeito de usar uma faca de 30 centímetros para ameaçar matar a mãe, o irmão, a tia, um bebê de 9 meses e uma criança de 3 anos, em Itatiba, na noite desta quarta-feira (8). As ameaças aconteceram após a família chamar a Polícia Militar, por ele ter ficado agressivo ao não conseguir que a mãe lhe desse dinheiro para comprar drogas.

Durante o acionamento da PM, a tia saiu da casa levando consigo as crianças, já que ele se tornou ainda mais nervoso e descontrolado.

Com a chegada dos cabos Alfanasenko e Gabriel, ele foi abordado. Na casa havia camas e outros itens quebrados, que ele havia danificado porque a mãe não queria lhe dar dinheiro para comprar drogas.