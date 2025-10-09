Fortalecimento de políticas públicas em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí recebeu, nesta semana, uma visita institucional do secretário executivo da Justiça e Cidadania, Raul Christiano, da coordenadora-geral de Cidadania e Direitos Humanos, Maisa Costa, da Conselheira Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Marlene da Costa, do coordenador de Políticas para a População Negra, Robson Silva, e da chefe de Serviço de Apoio ao Fórum Inter-religioso, Vânia Soares. O objetivo do encontro foi ampliar o diálogo intersetorial sobre políticas públicas sociais e raciais, que o município já desenvolve por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil. “Promover essa troca sobre pautas tão importantes para o desenvolvimento da sociedade como um todo é uma forma de abrir a escuta para debatermos com diferentes setores”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Buscando a suspensão
O Deputado Coronel Meira (PL/PE) protocolou, nesta terça-feira (7), um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que pede a suspensão da consulta pública que, dentre outras providências, estuda acabar com a obrigatoriedade da autoescola. Segundo documento, a referida consulta pública não observou os requisitos legais e regimentais exigidos para sua validade, uma vez que ultrapassa o poder regulamentar da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). A consulta pública está aberta desde o dia 2 de outubro.
A pedidos
A Prefeitura de Jundiaí atendeu pedido do vereador Zé Dias (Republicanos) e realizou a revitalização da Praça Petronilha Rosa de Assis, localizada na Rua Waldemar Lourenço, no Jardim São Marcus. O espaço passou por diversas melhorias, incluindo pintura e recuperação dos aparelhos de academia ao ar livre, reforma das calçadas, instalação de novos bancos de madeira, corte e limpeza do mato, além da implantação de iluminação em LED. Segundo o vereador Zé Dias, a revitalização da praça era uma solicitação antiga dos moradores. “A comunidade pedia por mais segurança e estrutura no espaço, e agora o local está renovado e mais agradável para todos”, destacou o parlamentar.
Juventude em destaque
As inscrições para o Parlamento Jovem de Jundiaí se encerram nesta sexta-feira (10). O programa visa inserir os jovens na política local e, durante um ano, eles desenvolvem Projetos de Lei, que serão apresentados posteriormente aos parlamentares eleitos. Podem se inscrever alunos de escolas públicas e particulares. O limite é de cinco alunos por escola. A inscrição deve ser feita no site da Câmara – jundiai.sp.leg.br
Pediu desculpas
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo em suas redes sociais se desculpando pela piada sobre os casos de intoxicação por metanol. Em entrevista, Tarcísio havia dito que começaria a se preocupar no dia em que começarem a falsificar a Coca-Cola. “Peço perdão pela colocação inoportuna neste momento e seguirei me dedicando ao máximo para cuidar das pessoas com dignidade e compromisso”, ressaltou o chefe do Executivo Estadual.