Fortalecimento de políticas públicas em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí recebeu, nesta semana, uma visita institucional do secretário executivo da Justiça e Cidadania, Raul Christiano, da coordenadora-geral de Cidadania e Direitos Humanos, Maisa Costa, da Conselheira Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Marlene da Costa, do coordenador de Políticas para a População Negra, Robson Silva, e da chefe de Serviço de Apoio ao Fórum Inter-religioso, Vânia Soares. O objetivo do encontro foi ampliar o diálogo intersetorial sobre políticas públicas sociais e raciais, que o município já desenvolve por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil. “Promover essa troca sobre pautas tão importantes para o desenvolvimento da sociedade como um todo é uma forma de abrir a escuta para debatermos com diferentes setores”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

O Deputado Coronel Meira (PL/PE) protocolou, nesta terça-feira (7), um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que pede a suspensão da consulta pública que, dentre outras providências, estuda acabar com a obrigatoriedade da autoescola. Segundo documento, a referida consulta pública não observou os requisitos legais e regimentais exigidos para sua validade, uma vez que ultrapassa o poder regulamentar da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). A consulta pública está aberta desde o dia 2 de outubro.

A Prefeitura de Jundiaí atendeu pedido do vereador Zé Dias (Republicanos) e realizou a revitalização da Praça Petronilha Rosa de Assis, localizada na Rua Waldemar Lourenço, no Jardim São Marcus. O espaço passou por diversas melhorias, incluindo pintura e recuperação dos aparelhos de academia ao ar livre, reforma das calçadas, instalação de novos bancos de madeira, corte e limpeza do mato, além da implantação de iluminação em LED. Segundo o vereador Zé Dias, a revitalização da praça era uma solicitação antiga dos moradores. “A comunidade pedia por mais segurança e estrutura no espaço, e agora o local está renovado e mais agradável para todos”, destacou o parlamentar.

