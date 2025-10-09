Jundiaí recebeu mais de R$ 2,3 milhões em novas viaturas

Em 2025, a cidade de Jundiaí recebeu um investimento superior a R$ 2,3 milhões destinados à aquisição de 14 novas viaturas para uso das forças de segurança. O recurso foi enviado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, para atendimento e reforço em diferentes frentes de atuação, incluindo a Força Tática, radiopatrulhamento, policiamento rural e Corpo de Bombeiros.
Os recursos fazem parte de um conjunto de investimentos voltados à Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), que integra a Região Administrativa de Campinas. Segundo a pasta, mais de R$ 13 milhões foram aplicados neste ano em ações relacionadas à segurança pública na região. Dentre esses valores, R$ 4,5 milhões foram direcionados ao policiamento ostensivo e preventivo, e R$ 416,2 mil à formação e capacitação de policiais militares.
Em nota, a Secretaria informou que os investimentos fazem parte de uma estratégia estadual iniciada em 2023, com foco na modernização da segurança pública em todo o território paulista. “Estão previstos novos repasses para o setor ainda em 2025, por meio de convênios e emendas parlamentares. O orçamento de 2026, segundo o governo estadual, deve manter a segurança entre as áreas prioritárias.”
Emendas parlamentares
Neste ano, Jundiaí garantiu mais de R$ 700 mil em emendas parlamentares. Em uma delas, destinada pelo deputado federal Paulo Freire (PL), com articulação do vereador Madson Henrique (PL), a cidade recebeu uma viatura e implantou o programa Ronda Rural, focado em fortalecer o patrulhamento comunitário nas áreas rurais do município.
“É mais do que entregar apenas uma viatura, a gente está entregando um serviço. Os produtores rurais e as pessoas que vivem na área rural terão uma equipe dedicada para protegê-los e garantir sua segurança”, destacou o secretário de Segurança Municipal, Guilherme Balbino Rigo, à época. O programa atende bairros como Caxambu, Traviú, Corrupira, Bom Jardim, Santa Clara, Terra Nova, Tijuco Preto e Castanho.
Além disso, a cidade recebeu emendas para investimentos para rádios comunicadores portáteis (HTs) para a Guarda Municipal. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Capitão Telhada (PP). O deputado estadual Felipe Franco (União) e o deputado federal Delegado Da Cunha (PP) também destinaram recursos para a cidade.