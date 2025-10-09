Jundiaí recebeu mais de R$ 2,3 milhões em novas viaturas

Em 2025, a cidade de Jundiaí recebeu um investimento superior a R$ 2,3 milhões destinados à aquisição de 14 novas viaturas para uso das forças de segurança. O recurso foi enviado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, para atendimento e reforço em diferentes frentes de atuação, incluindo a Força Tática, radiopatrulhamento, policiamento rural e Corpo de Bombeiros.

Os recursos fazem parte de um conjunto de investimentos voltados à Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), que integra a Região Administrativa de Campinas. Segundo a pasta, mais de R$ 13 milhões foram aplicados neste ano em ações relacionadas à segurança pública na região. Dentre esses valores, R$ 4,5 milhões foram direcionados ao policiamento ostensivo e preventivo, e R$ 416,2 mil à formação e capacitação de policiais militares.

Em nota, a Secretaria informou que os investimentos fazem parte de uma estratégia estadual iniciada em 2023, com foco na modernização da segurança pública em todo o território paulista. “Estão previstos novos repasses para o setor ainda em 2025, por meio de convênios e emendas parlamentares. O orçamento de 2026, segundo o governo estadual, deve manter a segurança entre as áreas prioritárias.”

Emendas parlamentares