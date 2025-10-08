Suspeito de crime sexual é solto durante audiência de custódia

O homem de 33 anos, preso em flagrante na noite desta terça-feira (7), em Jundiaí, suspeito de importunar sexualmente estudantes de 15 anos dentro de um ônibus, foi libertado na tarde desta quarta-feira (8), durante audiência de custódia. Ele responderá pelo crime em liberdade.

O juiz entendeu que não era o caso de conversão do flagrante em preventiva, como era a intenção do delegado plantonista, que havia representado pela manutenção da prisão. Desta forma, foi concedida a ele a liberdade provisória.

Também nesta tarde, o suspeito recebeu alta do Hospital São Vicente, onde havia sido internado logo após a prisão, por conta de ferimentos causados por populares, que o agrediram, revoltados com a situação. A informação sobre a alta médica foi passada pelo próprio hospital.