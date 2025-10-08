Suspeito de crime sexual é solto durante audiência de custódia

O homem de 33 anos, preso em flagrante na noite desta terça-feira (7), em Jundiaí, suspeito de importunar sexualmente estudantes de 15 anos dentro de um ônibus, foi libertado na tarde desta quarta-feira (8), durante audiência de custódia. Ele responderá pelo crime em liberdade.
O juiz entendeu que não era o caso de conversão do flagrante em preventiva, como era a intenção do delegado plantonista, que havia representado pela manutenção da prisão. Desta forma, foi concedida a ele a liberdade provisória.
Também nesta tarde, o suspeito recebeu alta do Hospital São Vicente, onde havia sido internado logo após a prisão, por conta de ferimentos causados por populares, que o agrediram, revoltados com a situação. A informação sobre a alta médica foi passada pelo próprio hospital.
ENTENDA O CASO
Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma estudante de 15 anos, na noite desta terça-feira (7), na avenida Prefeito Luiz Latorre, em Jundiaí. O crime aconteceu dentro do ônibus coletivo da linha Vila Hortolândia - Eloy Chaves. A prisão foi feita por guardas municipais, após o suspeito já ter sido detido e agredido fora do ônibus, por populares. Contra ele já havia dois boletins de ocorrência registrados no mês passado pelo mesmo motivo e contra as mesmas estudantes, também dentro do ônibus.
A vítima e suas colegas retornavam da escola, quando perceberam que um homem, que já havia as importunado sexualmente, estava entrando no ônibus. Neste momento, ele se esfregou na adolescente (ato conhecido como encoxar), que ficou nervosa e assustada. A cena foi presenciada por outras estudantes.
Tanto a vítima quanto uma colega telefonaram para seus respectivos pais para contar que mais uma vês estavam sendo importunadas.
Os genitores informaram as filhas que iriam encontrá-las, para confrontar o suspeito, o que aconteceu próximo à empresa Plascar. Quando chegaram, porém, ele já havia descido do ônibus e estava imobilizado no chão, após agressões sofridas por populares. Na sequência chegaram guardas municipais, que o algemaram e o conduziram ao Plantão Policial - vítima, testemunhas e genitores também foram para a delegacia.
No local ficou apurado que, no mês passado, por duas vezes o investigado já havia cometido importunação sexual contra as jovens, sendo que, em uma delas, ele colocou o pênis para fora da calça e se masturbou, enquanto filmava as estudantes com seu celular.
O aparelho, inclusive, foi apreendido.
Após colher depoimento das partes, o delegado determinou a prisão em flagrante do suspeito, bem como representou pela prisão preventiva.
Após isso ele foi levado para o Hospital São Vicente, onde ficou internado devido aos ferimentos causados pelos agressores.
A audiência de custódia será nesta quarta-feira.