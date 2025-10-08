Projeto para atletas surdos no Peama promove inclusão esportiva

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), iniciou os preparativos para ampliar, a partir de 2026, o atendimento a pessoas surdas, na busca pela inclusão nas atividades esportivas e competições do Time Jundiaí.
O projeto, que foi discutido em reunião na última segunda-feira (6), prevê a integração gradual dos atletas ao Peama, com modalidades como futebol, atletismo, natação, tênis e xadrez — algumas das mais praticadas entre os cerca de 700 surdos que vivem em Jundiaí. A iniciativa será acompanhada por ações de capacitação e acessibilidade voltadas aos profissionais do programa.
Entre as medidas já confirmadas está a oferta de cursos de Libras (Língua Brasileira de Sinais) aos professores e técnicos do Peama. As aulas para o curso de libras, que serão oferecidas para educadores esportivos interessados e ministradas por integrantes do Clube dos Surdos de Jundiaí, ocorrerão de forma gratuita para o município, duas vezes por semana ou em formato intensivo durante o mês de janeiro.
De acordo com o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, que também é fluente em Libras, o projeto marca um avanço importante para o esporte inclusivo da cidade. “Queremos viabilizar a inclusão destes cidadãos não apenas no Peama, mas no esporte jundiaiense como um todo. É uma parceria que foca no longo prazo e que vai fortalecer o Time Jundiaí com mais representatividade e diversidade”, destacou.
A secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, reforçou o compromisso da prefeitura com a inclusão. “Hoje, a Secretaria conta com mais de 470 turmas em 55 modalidades. A ampliação do atendimento às pessoas surdas é mais um passo na construção de uma cidade que acolhe, respeita e garante oportunidades para todos.”
O projeto conta com a parceria do Clube dos Surdos de Jundiaí e do vereador Dika Xique Xique, que tem colaborado com o diálogo entre as partes. “Trabalhemos por uma maior visibilidade do esporte de surdos em Jundiaí, sempre unidos com o Poder Público”, disse o presidente do Clube, James Mantovani. “A comunidade surda é esquecida em nossa cidade, na maioria das vezes. Ela precisa de respeito e de oportunidades, como teve o atleta Otávio, de Jundiaí, que integra hoje a Seleção Brasileira de Futebol de Campo para Surdos”, finalizou o vereador Dika Xique Xique.