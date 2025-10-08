Projeto para atletas surdos no Peama promove inclusão esportiva

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), iniciou os preparativos para ampliar, a partir de 2026, o atendimento a pessoas surdas, na busca pela inclusão nas atividades esportivas e competições do Time Jundiaí.

O projeto, que foi discutido em reunião na última segunda-feira (6), prevê a integração gradual dos atletas ao Peama, com modalidades como futebol, atletismo, natação, tênis e xadrez — algumas das mais praticadas entre os cerca de 700 surdos que vivem em Jundiaí. A iniciativa será acompanhada por ações de capacitação e acessibilidade voltadas aos profissionais do programa.

Entre as medidas já confirmadas está a oferta de cursos de Libras (Língua Brasileira de Sinais) aos professores e técnicos do Peama. As aulas para o curso de libras, que serão oferecidas para educadores esportivos interessados e ministradas por integrantes do Clube dos Surdos de Jundiaí, ocorrerão de forma gratuita para o município, duas vezes por semana ou em formato intensivo durante o mês de janeiro.