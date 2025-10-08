Carteirinha Escolar já está disponível no aplicativo Poupatempo

Alunos da rede pública estadual já podem acessar a Carteirinha Escolar digital direto do celular. O documento, que comprova a matrícula e traz mais praticidade ao dia a dia, passa a integrar as funcionalidades do app Poupatempo SP.GOV.BR, com validação automática.
Além da carteirinha, o aplicativo concentra dados como matrícula, boletim e Registro do Aluno (RA). Para solicitar o documento, o estudante ou responsável deve acessar a plataforma SED (sed.educacao.sp.gov.br), enviar fotos de frente e de perfil e aguardar a validação da escola. Após a aprovação, a carteirinha pode ser adicionada ao app, com informações completas e QR Code para conferência.
A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), responsável por conduzir a transformação digital do Governo de São Paulo. A Prodesp, empresa de tecnologia do Estado, garante a operação e o desempenho do Poupatempo.
Entre janeiro e agosto deste ano, o app respondeu por cerca de 30% de todos os atendimentos digitais do programa, somando 12,2 milhões de interações. No mesmo período, os demais canais — site, totens e WhatsApp (11) 95220-2974 — registraram 29,2 milhões de solicitações.
Modernizado em 2024, o aplicativo se consolidou como o principal canal móvel de serviços do Governo de São Paulo. Hoje, são mais de 4,2 mil serviços disponíveis, sendo 3,6 mil totalmente digitais, entre agendamentos, consultas e solicitações concluídas pelo celular.
Com 98,7% de aprovação, o app mantém nota média de 4,8 no Android e 4,9 no iOS, reforçando a confiança e a satisfação dos usuários.