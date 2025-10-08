Carteirinha Escolar já está disponível no aplicativo Poupatempo

Alunos da rede pública estadual já podem acessar a Carteirinha Escolar digital direto do celular. O documento, que comprova a matrícula e traz mais praticidade ao dia a dia, passa a integrar as funcionalidades do app Poupatempo SP.GOV.BR, com validação automática.

Além da carteirinha, o aplicativo concentra dados como matrícula, boletim e Registro do Aluno (RA). Para solicitar o documento, o estudante ou responsável deve acessar a plataforma SED (sed.educacao.sp.gov.br), enviar fotos de frente e de perfil e aguardar a validação da escola. Após a aprovação, a carteirinha pode ser adicionada ao app, com informações completas e QR Code para conferência.

A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), responsável por conduzir a transformação digital do Governo de São Paulo. A Prodesp, empresa de tecnologia do Estado, garante a operação e o desempenho do Poupatempo.