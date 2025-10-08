Homem é preso por crime sexual contra estudantes em Jundiaí

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma estudante de 15 anos, na noite desta terça-feira (7), na avenida Prefeito Luiz Latorre, em Jundiaí. O crime aconteceu dentro do ônibus coletivo da linha Vila Hortolândia - Eloy Chaves. A prisão foi feita por guardas municipais, após o suspeito já ter sido detido e agredido fora do ônibus, por populares. Contra ele já havia dois boletins de ocorrência registrados no mês passado pelo mesmo motivo e contra as mesmas estudantes, também dentro do ônibus.

A vítima e suas colegas retornavam da escola, quando perceberam que um homem, que já havia as importunado sexualmente, estava entrando no ônibus. Neste momento, ele se esfregou na adolescente (ato conhecido como encoxar), que ficou nervosa e assustada. A cena foi presenciada por outras estudantes.

Tanto a vítima quanto uma colega telefonaram para seus respectivos pais para contar que mais uma vês estavam sendo importunadas.