Placa 'estranha' chama a atenção e GMs prendem condutor

Guardas municipais detiveram em Campo Limpo Paulista, na região central da cidade, um homem conduzindo uma moto cheia de irregularidades administrativas e com indícios de crimes. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder por adulteração de sinal identificador automotor e dirigir sem permissão.

O GMs Bueno e Coutinho faziam o patrulhamento, quando perceberam uma moto com a placa estranha, aparentemente adulterada. Eles deram ordem de parada ao condutor, que respeitou.

Ao verificarem a motocicleta, os guardas constataram que não só a placa estava adulterada, como também o sinal identificador do motor havia sido raspado. Em conversa com os guardas, ele alegou que havia comprado a moto em um leilão.