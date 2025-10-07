Pais não comparecem e filho detido é entregue ao Conselho Tutelar

Um adolescente de 17 anos foi detido por guardas municipais de Operações com Cães, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, nesta segunda-feira (6), suspeito de furtar uma farmácia na Ponte São João, pouco tempo antes de ser pego. Um homem que estava com ele foi preso. Na delegacia, o adolescente seria liberado aos pais, mas, na ausência deles ou de algum responsável, o rapaz foi entregue aos cuidados e guarda do Conselho Tutelar.
Os GMs Edvaldo, Maicon e Lourenço (com o K9 Red) estavam em patrulhamento pela Ponte quando foram solicitados para atendimento de furto a uma farmácia.
De posse das características dos ladrões, os agentes saíram rumo à cracolândia da Ponte São João/São Camilo e conseguiram localizar dois suspeitos.
Com eles foram encontrados todos os produtos furtados, avaliados em R$ 1,5 mil, que foram devolvidos para a farmácia.
Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o maior de idade foi preso em flagrante.
Já o adolescente, cujos pais ou algum responsável não compareceram, ficou sob guarda do Conselho Tutelar.
A ocorrencia foi coordenada pelo inspetor Adilson e zupervisionada pelo subinspetor Daniel.