07 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

Pais não comparecem e filho detido é entregue ao Conselho Tutelar

Por Fábio Estevam | Polícia
O homem que estava com ele foi preso em flagrante por furto
Um adolescente de 17 anos foi detido por guardas municipais de Operações com Cães, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, nesta segunda-feira (6), suspeito de furtar uma farmácia na Ponte São João, pouco tempo antes de ser pego. Um homem que estava com ele foi preso. Na delegacia, o adolescente seria liberado aos pais, mas, na ausência deles ou de algum responsável, o rapaz foi entregue aos cuidados e guarda do Conselho Tutelar.

Os GMs Edvaldo, Maicon e Lourenço (com o K9 Red) estavam em patrulhamento pela Ponte quando foram solicitados para atendimento de furto a uma farmácia.

De posse das características dos ladrões, os agentes saíram rumo à cracolândia da Ponte São João/São Camilo e conseguiram localizar dois suspeitos.

Com eles foram encontrados todos os produtos furtados, avaliados em R$ 1,5 mil, que foram devolvidos para a farmácia.

Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o maior de idade foi preso em flagrante.

Já o adolescente, cujos pais ou algum responsável não compareceram, ficou sob guarda do Conselho Tutelar.

A ocorrencia foi coordenada pelo inspetor Adilson e zupervisionada pelo subinspetor Daniel.

