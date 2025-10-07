Política para mulheres

Entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, representantes de Jundiaí estiveram na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres e participaram ativamente das discussões nos grupos temáticos e da votação das 15 propostas de políticas públicas aprovadas na plenária final. As deliberações irão compor o documento nacional que servirá de referência para o fortalecimento das políticas públicas para mulheres em todo o país. ““Foi uma imensa satisfação representar Jundiaí em Brasília e contribuir com propostas que possam alcançar todas as mulheres do Brasil”, afirmou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM), Francine Galeoti. A Conferência teve como tema central “Democracia, Igualdade e Conquista para Todas”.



Querendo mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter gostado da conversa que teve com o presidente Luís Inácio Lula da Silva. “Nossos países se darão muito bem juntos”, postou ele em sua rede social. “Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal [abrange] a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!”, afirmou Trump.

Trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para os dias 11,12,18 e 19 de novembro o julgamento da ação penal contra o núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As datas foram agendadas nesta segunda-feira (6) após o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, liberar a ação para julgamento. O núcleo é composto por oito militares do Exército e um policial federal. Eles respondem aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Olho na reeleição

A aprovação na Câmara da proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda foi comemorada pelo Palácio do Planalto como um marco na agenda econômica e social do governo Lula (PT). A medida deve ser explorada politicamente pelo presidente, que busca consolidar sua imagem de aliado das classes menos favorecidas em meio à aproximação da disputa eleitoral de 2026. Confirmada a aprovação pelo Senado Federal, o governo Lula levará ao ar uma campanha publicitária destacando a isenção para quem ganha até R$ 5.000 mensais e a taxação dos mais ricos como prova de que trabalha por um "Brasil mais justo".