Vereadores votam projeto de apoio psicossocial a educadores

A Câmara Municipal de Jundiaí vota, nesta terça-feira (7), o Projeto de Lei (PL) nº 14782/2025, que cria a campanha permanente Cuidando de Quem Educa, voltada ao apoio psicossocial de educadores da rede pública municipal de ensino. A proposta, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), será analisada durante a sessão ordinária no plenário da Casa. O projeto visa oferecer suporte especializado para enfrentar desafios emocionais e psicológicos e combater a crescente de casos de depressão, burnout, ansiedade, estresse, síndrome do pânico e demais transtornos relacionados.

Segundo o texto do projeto, a campanha deverá ser promovida de forma contínua com a participação de profissionais da Psicologia, da Assistência Social e da sociedade civil organizada. Ele prevê a realização de atendimento e tratamento psicossocial individual, com profissional habilitado ou estagiário supervisionado; realização de grupos de apoio; campanhas informativas temáticas, entre outros.

No documento entregue à Câmara, Mariana Janeiro ressaltou que o cuidado com a saúde mental é essencial para que os educadores possam desempenhar suas funções com qualidade e equilíbrio, refletindo positivamente no ambiente escolar e, consequentemente, no desempenho dos alunos.