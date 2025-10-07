Vereadores votam projeto de apoio psicossocial a educadores

A Câmara Municipal de Jundiaí vota, nesta terça-feira (7), o Projeto de Lei (PL) nº 14782/2025, que cria a campanha permanente Cuidando de Quem Educa, voltada ao apoio psicossocial de educadores da rede pública municipal de ensino. A proposta, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), será analisada durante a sessão ordinária no plenário da Casa. O projeto visa oferecer suporte especializado para enfrentar desafios emocionais e psicológicos e combater a crescente de casos de depressão, burnout, ansiedade, estresse, síndrome do pânico e demais transtornos relacionados.
Segundo o texto do projeto, a campanha deverá ser promovida de forma contínua com a participação de profissionais da Psicologia, da Assistência Social e da sociedade civil organizada. Ele prevê a realização de atendimento e tratamento psicossocial individual, com profissional habilitado ou estagiário supervisionado; realização de grupos de apoio; campanhas informativas temáticas, entre outros.
No documento entregue à Câmara, Mariana Janeiro ressaltou que o cuidado com a saúde mental é essencial para que os educadores possam desempenhar suas funções com qualidade e equilíbrio, refletindo positivamente no ambiente escolar e, consequentemente, no desempenho dos alunos.
“O ambiente escolar, especialmente em regiões de alta vulnerabilidade social, traz à tona uma série de adversidades que impactam diretamente a saúde mental dos educadores. Muitos desses profissionais lidam com a falta de infraestrutura adequada, violência escolar, pressões pedagógicas, administrativas, sociais, além de seus próprios problemas pessoais. Esse cenário pode resultar em sérios danos à saúde emocional e psicológica”, argumentou.
Em pauta
O dia ainda prevê a discussão e votação de projetos como a regulamentação de uso e padronização de caçambas metálicas destinadas a recolhimento de entulho, para vedar a locação para empresas instaladas em locais irregulares, a inclusão da festa das crianças da Vila Hortolândia no calendário Municipal de Eventos e a denominação de espaços públicos.
Além disso, seis moções devem ser votadas. Dentre elas, a de apelo ao Governo do Estado de São Paulo para reforma emergencial da ETEC Vasco Antônio Venchiarutti.
A sessão ordinária da Câmara tem início às 16h e pode ser acompanhada presencialmente ou ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Jundiaí no YouTube.