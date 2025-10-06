Parque da Cidade sedia 8ªedição do Festival Regional de Ciclismo

A Prefeitura de Jundiaí, através do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), realiza na próxima quinta-feira (9), a 8ª edição do Festival Regional de Ciclismo (Frec). O evento deve reunir cerca de 100 participantes e tem a expectativa de público de aproximadamente 200 pessoas, entre atletas, convidados, familiares e comunidade.
O objetivo é promover a inclusão social, lazer, hábitos saudáveis, socialização e integração por meio do esporte. O Frec é direcionado a pessoas com deficiência e já se consolidou como referência regional.
Equipes participantes
Nesta edição, além do Peama, o Festival vai contar com a presença do Pept Itupeva, Apae Cabreúva e Prefeitura de Indaiatuba.
Homenagem especial
O Frec 2025 prestará homenagem ao Sr. Antonio Thomazi, o “Seu Toninho”, que dedicou parte da vida ao esporte e ao Peama. Ele foi o responsável por reparar e adaptar equipamentos que possibilitaram a vivência do ciclismo para inúmeros alunos, transformando bicicletas em verdadeiros instrumentos de inclusão, liberdade e alegria.
Serviço
Frec 2025
Data: 9 de outubro.
Horário: das 8h30 às 11h30.
Local: Parque da Cidade – Cicloescola (próximo à caixa d’água) – rodovia João Cereser, Km 66 – Pinheirinho.