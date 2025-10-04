Xand Avião comanda o sábado na Festa Nordestina de Cajamar

Cajamar se prepara para o grand finale de uma das maiores festas nordestinas de São Paulo! Neste sábado, 4 de outubro, o Centro de Eventos Boiódromo será palco do encerramento da Festa Nordestina de Cajamar 2025, consolidando-se como o principal tributo à rica herança do Nordeste em solo paulista. Com uma estrutura grandiosa e a promessa de uma experiência inesquecível, o evento, realizado pela Viva+ Entretenimento, está pronto para receber milhares de pessoas em uma explosão de música, gastronomia e tradição.

A cidade, que já se tornou um verdadeiro epicentro nordestino, entra em contagem regressiva para receber o auge da celebração sob o comando de Xand Avião. O "Comandante", um dos maiores nomes do forró no Brasil, trará um repertório que atravessa gerações, desde os hinos do Aviões do Forró até seus hits mais recentes. A noite ainda contará com o talento de Acácio, o Ferinha da Bahia, garantindo que o arrasta-pé continue até o amanhecer e que a energia do piseiro e do forró contagie a todos.

Uma Experiência Cultural Completa