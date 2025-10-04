Xand Avião comanda o sábado na Festa Nordestina de Cajamar

Cajamar se prepara para o grand finale de uma das maiores festas nordestinas de São Paulo! Neste sábado, 4 de outubro, o Centro de Eventos Boiódromo será palco do encerramento da Festa Nordestina de Cajamar 2025, consolidando-se como o principal tributo à rica herança do Nordeste em solo paulista. Com uma estrutura grandiosa e a promessa de uma experiência inesquecível, o evento, realizado pela Viva+ Entretenimento, está pronto para receber milhares de pessoas em uma explosão de música, gastronomia e tradição.
A cidade, que já se tornou um verdadeiro epicentro nordestino, entra em contagem regressiva para receber o auge da celebração sob o comando de Xand Avião. O "Comandante", um dos maiores nomes do forró no Brasil, trará um repertório que atravessa gerações, desde os hinos do Aviões do Forró até seus hits mais recentes. A noite ainda contará com o talento de Acácio, o Ferinha da Bahia, garantindo que o arrasta-pé continue até o amanhecer e que a energia do piseiro e do forró contagie a todos.
Uma Experiência Cultural Completa
Mais do que um festival de música, a Festa Nordestina de Cajamar é uma imersão completa. O Boiódromo se transforma em um pedaço do Nordeste, com decoração temática e uma praça de alimentação vibrante, repleta de sabores típicos que prometem uma verdadeira viagem gastronômica. É o ponto de encontro perfeito para famílias e amigos celebrarem suas raízes em um ambiente seguro, alegre e que exalta a força da cultura nordestina.
Últimos Ingressos Disponíveis
Com a alta procura, os ingressos para este sábado estão se esgotando rapidamente. Garanta seu lugar nesta celebração histórica através do site oficial Guichê Web. As opções vão desde a Pista Solidária (com doação de 1 litro de leite ou contribuição de R$ 10), passando pela Área VIP com visão privilegiada, até o exclusivo Front Stage Presidente, que oferece uma experiência open bar bem perto dos seus ídolos.
Serviço: Festa Nordestina de Cajamar 2025 (Sábado)
* Atrações: Xand Avião e Acácio Ferinha da Bahia.
* Onde: Centro de Eventos Boiódromo – Av. Deovair Cruz de Oliveira, 466, Cajamar/SP.
* Horário: Abertura dos portões às 19h.
* Ingressos: Vendas online pelo guicheweb.com/cajamar.
* Classificação: Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal.