Investimentos próximos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve nesta sexta-feira (3) nos municípios de Franco da Rocha e Francisco Morato, para entregar obras nas áreas de segurança hídrica e infraestrutura viária. Em Franco da Rocha, às 9h30, inaugurou o reservatório EU-08, que integra o programa de combate a inundações na Bacia do Rio Juquery. Já em Francisco Morato, às 12h, entregou a pavimentação da Estrada dos Porretes, por meio do programa SP pra Toda Obra. A agenda do governador seguiu em Mairiporã com vistorias e anúncios na área de saneamento.
Emendas parlamentares
O vereador Dika Xique Xique (Podemos) garantiu duas emendas parlamentares, junto à deputada federal Renata Abreu (Podemos), destinadas à saúde municipal. As emendas somam R$ 250 mil e serão utilizadas para custeio de média e alta complexidade e no equipamento de sete salas multissensoriais da rede. Nos últimos dias, por meio de indicação do vereador Henrique Parra (PSOL), a deputada federal Erika Hilton havia destinado R$ 2 milhões para saúde infantil e testagem de IST’s.
Sem home office
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário à possibilidade de um parlamentar exercer mandato de forma remota. A manifestação foi anexada nesta quinta-feira (2) ao mandado de segurança protocolado pela defesa do ex-deputado Chiquinho Brazão, réu no Supremo pela acusação de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Em abril deste ano, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Brazão por faltas às sessões da Casa. O ex-deputado está preso em função das investigações do caso Marielle. No entendimento de Gonet, a Constituição definiu que a perda do mandato deve ser declarada no caso de deputados e senadores que faltarem a um terço das sessões ordinárias, exceto em situações de licença ou missão autorizada pelo Congresso.
Que susto
O presidente Lula (PT) afirmou que um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que seria usado para transportar a comitiva presidencial ao arquipélago do Marajó, no Pará, teve problema no motor e foi necessário desembarcar da aeronave em razão do risco de fogo.
Segundo Lula, houve troca de avião, e a viagem prosseguiu para Marajó, onde o presidente cumpriu agenda de entrega de obras da educação, nesta quinta-feira (2). "Só tenho de agradecer a Deus, poderia ter acontecido problema no ar, aconteceu em terra. Descemos do avião, com medo de que o avião pegasse fogo", disse Lula.
Chapa de desenhando
Aliados de Jair Bolsonaro (PL) dizem que o ex-presidente afirmou que aceita apoiar Tarcísio de Freitas (Republicanos) como seu candidato à Presidência da República em 2026, mas com duas condicionantes: a de que Michelle Bolsonaro (PL) esteja na vice e a de que o governador de São Paulo se mostre capaz de unir os partidos de centro e de direita. Ainda há vários obstáculos nessa direção, entretanto, incluindo a resistência de siglas ao nome da ex-primeira-dama e incertezas sobre a disposição de Tarcísio.