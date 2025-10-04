Investimentos próximos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve nesta sexta-feira (3) nos municípios de Franco da Rocha e Francisco Morato, para entregar obras nas áreas de segurança hídrica e infraestrutura viária. Em Franco da Rocha, às 9h30, inaugurou o reservatório EU-08, que integra o programa de combate a inundações na Bacia do Rio Juquery. Já em Francisco Morato, às 12h, entregou a pavimentação da Estrada dos Porretes, por meio do programa SP pra Toda Obra. A agenda do governador seguiu em Mairiporã com vistorias e anúncios na área de saneamento.

Emendas parlamentares

O vereador Dika Xique Xique (Podemos) garantiu duas emendas parlamentares, junto à deputada federal Renata Abreu (Podemos), destinadas à saúde municipal. As emendas somam R$ 250 mil e serão utilizadas para custeio de média e alta complexidade e no equipamento de sete salas multissensoriais da rede. Nos últimos dias, por meio de indicação do vereador Henrique Parra (PSOL), a deputada federal Erika Hilton havia destinado R$ 2 milhões para saúde infantil e testagem de IST’s.

Sem home office

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário à possibilidade de um parlamentar exercer mandato de forma remota. A manifestação foi anexada nesta quinta-feira (2) ao mandado de segurança protocolado pela defesa do ex-deputado Chiquinho Brazão, réu no Supremo pela acusação de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Em abril deste ano, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Brazão por faltas às sessões da Casa. O ex-deputado está preso em função das investigações do caso Marielle. No entendimento de Gonet, a Constituição definiu que a perda do mandato deve ser declarada no caso de deputados e senadores que faltarem a um terço das sessões ordinárias, exceto em situações de licença ou missão autorizada pelo Congresso.