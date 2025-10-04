Cidades da RMJ já passaram por revisões de planos diretores

Algumas cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) realizaram, recentemente, revisões e atualizações em seus respectivos planos diretores. Por meio de nota oficial, as prefeituras de Jundiaí e Várzea Paulista informaram que realizaram alteração e revisão, respectivamente, em seus documentos, no ano de 2024. Já Itupeva informou que a última revisão ocorreu em 2023. O plano diretor mais antigo é o de Louveira. Segundo a administração, o documento foi realizado em 2013 e está vigente até os dias atuais.

O Plano Diretor é um instrumento de planejamento urbano que define as diretrizes para o uso e ocupação do solo, o desenvolvimento da infraestrutura e a preservação ambiental de uma cidade. Ele estabelece as normas para o crescimento ordenado, a mobilidade urbana e o bem-estar da população. O tempo de revisão e alteração, porém, varia de acordo com a cidade e a necessidade de realizar adequações, segundo o arquiteto urbanista Eduardo Pereira. “Louveira, por exemplo, o fato de não haver atualizações frequentes pode ser um bom sinal e indicar que a cidade está bem planejada para enfrentar desafios a longo prazo”, diz.

A prefeitura da cidade, porém, informou, em nota “que a atual administração está promovendo a revisão, sempre atenta ao desenvolvimento ordenado da cidade”.