Apresentações do Encontro de Corais seguem no fim de semana

O 36º Encontro de Corais de Jundiaí chega à sua reta final e seu último final de semana começou, na tarde desta sexta-feira (3), na Sala Glória Rocha, com as apresentações dos corais infantojuvenis inscritos.

O Coral Juvenil Guri, de Jundiaí, trouxe, entre as apresentações, uma versão performática de “Trem das Onze”, clássico de Adoniran Barbosa. Na sequência, o Coro Infantojuvenil da Musicarte, de Várzea Paulista, apresentou um repertório diversificado, com “Ciclo sem Fim”, “Bella Ciao” e “Amigo estou aqui”.

A apresentação contou também com a participação especial do Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, um dos corpos artísticos da SMCULT. Em aquecimento para o espetáculo “Turma da Mônica: Canções do Limoeiro” deste domingo (05), às 16h, o Coral apresentou “Menina Moleca”, “Frutas, humm” e o clássico infantil de Arnaldo Antunes “Lavar as Mãos”.