Apresentações do Encontro de Corais seguem no fim de semana

O 36º Encontro de Corais de Jundiaí chega à sua reta final e seu último final de semana começou, na tarde desta sexta-feira (3), na Sala Glória Rocha, com as apresentações dos corais infantojuvenis inscritos.
O Coral Juvenil Guri, de Jundiaí, trouxe, entre as apresentações, uma versão performática de “Trem das Onze”, clássico de Adoniran Barbosa. Na sequência, o Coro Infantojuvenil da Musicarte, de Várzea Paulista, apresentou um repertório diversificado, com “Ciclo sem Fim”, “Bella Ciao” e “Amigo estou aqui”.
A apresentação contou também com a participação especial do Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, um dos corpos artísticos da SMCULT. Em aquecimento para o espetáculo “Turma da Mônica: Canções do Limoeiro” deste domingo (05), às 16h, o Coral apresentou “Menina Moleca”, “Frutas, humm” e o clássico infantil de Arnaldo Antunes “Lavar as Mãos”.
Mais programação
Ainda nesta sexta-feira (03), às 20h, apresentam-se os grupos Vida Iluminada, Grupo Vocal Francisco de Assis, Coral Cant’Arte, Coro Municipal Várzea Encanto, Sacro Cuoro di Gesù e Coral Astra.
Já no sábado (04) serão três os horários de apresentações. Às 10h, as apresentações ficarão por conta do Coral Infantil Pio X, Coral Santa Terezinha, Coral Infantil do Colégio Divino Salvador e dos grupos de Coral Infantojuvenil e Adulto do Céu das Artes do Vista Alegre da SMCULT.
Às 16h, a programação da tarde será com o coral Pássaro Azul, Coral Juvenil Bragança Paulista, o Grupo Jovem do Projeto Canarinos da Terra Unicamp e o Núcleo Jundiaí do Projeto Canarinhos da Terra. Já às 20h, apresentam-se Vozes da Vitória, Vocal Receita Caseira, Laboratório Vocal, Coral Pinhalense e Grupo Vocal Bravo.
E no domingo (05), fechando a programação, o palco recebe duas sessões. Às 10h, apresentam-se o Coral Acalanto, Laboratório Mosaico, Coral Viva Vozes de Louveira e o Coral Música é Vida do Centro de Convivência do Idoso (CCI) da Argos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).
À noite, a apresentação será às 20h, com Madrigal Clap, Vozes Paulistanas, Madrigal Vivace de Jundiaí, Cia. Canto Vivo e Coral Municipal de Jundiaí, outro corpo artístico da SMCULT.
As apresentações seguem na Sala Glória Rocha e a distribuição dos ingressos gratuitos começa uma hora antes do início do espetáculo na bilheteria do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, que fica na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro. Os detalhes da programação podem ser conferidos no site do Encontro de Corais.