Estado repassou mais de R$ 120 mi para saúde de Jundiaí e região

Jundiaí tem recebido investimentos robustos do Governo do Estado na área da saúde. Por meio do programa IGM SUS Paulista, voltado ao fortalecimento da atenção primária nos municípios, o governo estadual já destinou R$ 10,1 milhões à cidade. Pela Tabela SUS Paulista, iniciativa estadual que complementa em até cinco vezes os valores pagos pelo Ministério da Saúde aos procedimentos realizados pelo SUS, o repasse a Jundiaí foi de R$ 112,4 milhões, desde 2024. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).
Os repasses do IGM SUS Paulista registraram um aumento expressivo. Os valores, que anteriormente eram de R$ 4 per capita, passaram a variar entre R$ 15 e R$ 40, aumentando significativamente o suporte financeiro para que as prefeituras possam estruturar seus serviços e responder às demandas da população. Além disso, segundo o Governo do Estado, o Hospital Regional de Jundiaí aumentou em 20% o número de cirurgias realizadas na unidade, ampliando o acesso da população a procedimentos essenciais.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) afirmou que “mantém diálogo contínuo com os municípios de abrangência do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Campinas, por meio de diversas reuniões técnicas e encontros com os gestores locais.”
Vale ressaltar que A DRS de Campinas abrange 42 municípios divididos em quatro Regiões de Saúde. Algumas cidades que fazem parte da DRS Campinas são Campinas, Jundiaí, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Bragança Paulista, Amparo e Serra Negra. Nesta abrangência, o investimento estadual somou R$ 120,3 milhões pelo IGM SUS Paulista e cerca de R$ 706,2 milhões pela Tabela SUS Paulista.
Emendas parlamentares
Além dos investimentos estaduais, os parlamentares têm buscado emendas com deputados estaduais e federais para melhorar a saúde municipal. Nos últimos dias, o vereador Dika Xique Xique (Podemos) garantiu, junto à deputada federal Renata Abreu, emendas que somam R$ 250 mil e serão utilizadas para custeio de média e alta complexidades e no equipamento de sete salas multissensoriais da rede.
Além disso, indicação do vereador Henrique Parra (PSOL), a deputada federal Erika Hilton (PSOL) havia destinado R$ 2 milhões para saúde infantil e testagem de IST’s. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) também encaminhou o valor de R$ 500 mil ao Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc), para atendimento odontológico.
Já Rodrigo Albino (PL), em articulação com o deputado federal Ricardo Salles (Novo), garantiu um total de R$ 4,5 milhões em emendas que foram destinadas a quatro importantes instituições de Jundiaí - Grendacc, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal) e o Instituto Jundiaiense Luiz Braille.
Consórcio
Em julho, o município aderiu ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte (CISMETRO), com a expectativa de ampliação e diversificação da oferta de serviços médicos, de apoio diagnóstico especializado, além da redução do tempo de acesso aos recursos de saúde. À época, a Prefeitura informou que a previsão é de que os atendimentos sejam iniciados ainda neste semestre.
O Jornal de Jundiaí questionou a Prefeitura sobre o total de investimentos recebidos pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal e emendas parlamentares, e para onde foram direcionados os recursos. Além disso, a prefeitura foi questionada sobre o estágio de implantação do consórcio. Até o fechamento desta edição, porém, a prefeitura não havia respondido aos questionamentos.