Estado repassou mais de R$ 120 mi para saúde de Jundiaí e região

Jundiaí tem recebido investimentos robustos do Governo do Estado na área da saúde. Por meio do programa IGM SUS Paulista, voltado ao fortalecimento da atenção primária nos municípios, o governo estadual já destinou R$ 10,1 milhões à cidade. Pela Tabela SUS Paulista, iniciativa estadual que complementa em até cinco vezes os valores pagos pelo Ministério da Saúde aos procedimentos realizados pelo SUS, o repasse a Jundiaí foi de R$ 112,4 milhões, desde 2024. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).

Os repasses do IGM SUS Paulista registraram um aumento expressivo. Os valores, que anteriormente eram de R$ 4 per capita, passaram a variar entre R$ 15 e R$ 40, aumentando significativamente o suporte financeiro para que as prefeituras possam estruturar seus serviços e responder às demandas da população. Além disso, segundo o Governo do Estado, o Hospital Regional de Jundiaí aumentou em 20% o número de cirurgias realizadas na unidade, ampliando o acesso da população a procedimentos essenciais.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) afirmou que “mantém diálogo contínuo com os municípios de abrangência do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Campinas, por meio de diversas reuniões técnicas e encontros com os gestores locais.”