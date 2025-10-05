Santuário de Aparecida recebe ‘Arte Sacra para Ver e Sentir’

O Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, leva ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida a exposição “MAS Itinerante – Arte Sacra para Ver e Sentir”. A mostra, que teve início no dia 3, reúne 60 réplicas fiéis de esculturas e obras sacras do acervo do museu, produzidas com escaneamento de alta resolução e impressão 3D em ABS, finalizadas com policromia manual que preserva a estética e a riqueza de detalhes das peças originais.



Organizada em quatro grandes eixos, a exposição reúne peças que evidenciam diferentes tradições e períodos da história da arte sacra: a arte religiosa popular, marcada pela devoção e pela tradição dos santeiros; as paulistinhas e os nós de pinho, esculturas típicas da cultura paulista com influências indígenas e africanas; o barroco brasileiro, com sua riqueza e diversidade do século XVIII e XIX; e a imaginária paulista do século XVII, representada por esculturas em barro e terracota que marcaram os primeiros séculos da colonização.



As réplicas foram concebidas para serem tocadas, proporcionando contato sensorial com a iconografia sacra. Além disso, a mostra conta com legendas em braile e QR Codes com audiodescrição, recursos que permitem a pessoas com deficiência visual ou auditiva experimentarem as obras de forma inédita e imersiva.

Serviço:

“MAS Itinerante – Arte Sacra para Ver e Sentir”

Horários de visitação do público geral:

Segunda a sexta: 9h às 15h30 (bilheteria) | Visitação até 17h

Sábados: 8h às 16h30 (bilheteria) | Visitação até 18h

Domingos: 7h às 15h30 (bilheteria) | Visitação até 17h

Local: Circuito de Visitação – Galeria Norte Endereço: Av. Dr. Júlio Prestes, s/n – Ponte Alta, Aparecida/SP

Para informações sobre aquisição de ingressos e gratuidades acesse: https://santuarioingressos.com.br/produto/lista