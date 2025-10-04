Todo swing do reggae chamado ‘Raízes Rasta’

Criada, pensada e admirada por 25 anos, a banda ‘Raízes Rasta’ traz em sua essência mais do que um movimento: é a pura energia misturada com som e filosofia. A banda brasileira de reggae destaca-se pela fusão de estilos musicais, mantendo uma base sólida de reggae com mensagens positivas e de união.

Formada por Pigo Brayner (voz), Glauber Mariano (percussão), Mau Borelli (teclado e vocal), Weber Schoroedes (baixo e vocal), Briel Denardi (bateria) e Rubinho Pechiare (guitarra), o grupo já foi reconhecido como banda revelação pelo Circuito Reggae de São Paulo.

Em 2003 lança o primeiro CD, intitulado "Atitude", e subsequentemente seu segundo álbum em 2003. Ao longo de sua carreira, a Raízes Rasta passou por diversos estados do Brasil, marcando presença em casas de show como o Credicard Hall, Via Funchal e o Canecão.