Biblioteca municipal recebe escritor Tom Farias na quarta (8)

A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe, na próxima quarta-feira (8), o Encontro com o Escritor Tom Farias. A atividade gratuita começa às 19h e faz parte da programação da 17ª edição do programa Viagem Literária, cujo tema é Literatura Afro-brasileira e um mergulho em suas múltiplas vozes.

Tom Farias é carioca, escritor, jornalista, ensaísta, dramaturgo e roteirista. Entre seus livros publicados destacam-se “Toda Fúria” (2023) e as afrobiografias “Cruz e Sousa: Dante negro do Brasil”, finalista do prêmio Jabuti 2009, e “Carolina: uma biografia”, finalista do Jabuti 2019 e ganhadora do prêmio Festa Literária das Periferias (Flup) do mesmo ano. É membro efetivo da Academia Carioca de Letras, é crítico literário do jornal O Globo e colunista da Folha de São Paulo. Tem em Manguinhos, no Rio de Janeiro, uma biblioteca comunitária batizada em sua homenagem, e, em São Paulo, também atua como embaixador do Instituto Adus em prol de refugiados africanos.

A Viagem Literária tem como objetivo levar o universo da Literatura Brasileira Contemporânea a 67 bibliotecas em 66 municípios paulistas, garantindo aos cidadãos o direito, acesso e construção de relações significativas entre os territórios, comunidades e suas bibliotecas. O programa é uma realização do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) – vinculado à Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, da SP Leituras e do Governo Federal. Em Jundiaí a atividade conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) da Prefeitura.