Jundiaí confirma primeira intoxicação por Metanol

Em meio à onda de intoxicações causadas pelo metanol, Jundiaí tem o primeiro paciente internado pela ingestão de bebida adulterada. Em nota, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que recebeu um paciente intoxicado por metanol. O caso foi confirmado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), de Campinas. A ocorrência foi devidamente notificada ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e à Vigilância Sanitária de Jundiaí, que seguem acompanhando a situação conforme os protocolos de saúde pública.

Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), informações sobre o estado de saúde do paciente não serão divulgadas pela instituição.