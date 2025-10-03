Sábado de rock na Oktober Polo Jundiaí com a Banda UTI

O rock’n’roll tem encontro marcado neste sábado (4), às 20h, no Parque da Uva. A Banda UTI (Última Transição Inconsciente) sobe ao palco da Oktober Polo Jundiaí 2025 para um show inesquecível, que marca o último final de semana do evento. E a entrada é solidária: basta doar um quilo de alimento não perecível ou um pacote de faldas descartáveis (infantil ou geriátrica). Pelo terceiro ano consecutivo, a Banda UTI encerrará a noite do maior evento cervejeiro da região, com os grandes clássicos do rock internacional.
A banda promete levar o público a uma viagem nostálgica ao som de músicas de monstros sagrados do rock como Guns N’ Roses, Queen, AC/DC, Pink Floyd, Bon Jovi, Metallica, Ozzy Osbourne, The Offspring, Linkin Park, System Of A Down, The Outfiled, Billy Idol, Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Journey, Scorpions, Europe, LynyrdSkynyrd e muito mais. Serão duas horas de show com muita troca de energia entre público e banda. Além disso, o Caveirão UTI vai marcar presença, para a alegria dos fãs, que já podem se preparar para tirar muitas fotos ao lado do monstro mais querido do pedaço. E ele promete vir com um novo visual.
Formada por Ricky Abatte (vocal e guitarra), Marcelo Bertola (guitarra), Nino Brown (contrabaixo), Rafael Drezza (teclados) e Diogo Nunes (bateria), a Banda UTI é um dos destaques da programação musical do evento, que contou, ao longo de três finais de semana, com mais de 30 atrações artísticas da região. “Jundiaí vem valorizando, ao longo dos últimos anos, os artistas da nossa região, dando espaço para que todos possam mostrar seus trabalhos. É um exemplo a ser seguido por outros municípios. E a prova de que o público gosta dessas atrações regionais, é que prestigia e incentiva nossos artistas”, comenta Bertola.
Rock, Cerveja e Solidariedade - A Oktober Polo Jundiaí une os produtores de cerveja artesanal do Polo Cervejeiro de Jundiaí e região - com cervejas tradicionais e muitas criações autorais, que dão um tom inovador e refrescante à bebida preferida dos brasileiros -, gastronomia de primeira, entretenimento de qualidade e uma importante causa social: a entrada solidária. “O público é convidado a fazer o bem enquanto curte o evento”, destaca o baterista Diogo Nunes. Para o baixista Nino Brown, “a Oktober Polo Jundiaí já faz parte do calendário de grandes eventos da nossa região. E, participar deste evento, é um privilégio”.
O evento, que segue até domingo (5), oferece uma experiência completa para toda a família: mais de 100 torneiras com 50 tipos diferentes de chope e cerveja produzidos pelo Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região, incluindo opções sem álcool, sem glúten e chope de vinho; gastronomia com uma ampla variedade de pratos para harmonizar com as bebidas; muita diversão com atrações culturais, Espaço Kids e ambiente Pet Friendly.
Serviço
O quê: show da Banda UTI na Oktober Polo Jundiaí 2025
Quando: sábado, 4 de outubro, às 20h
Onde: Parque da Uva - Avenida Jundiaí, s/n, Anhangabaú - Jundiaí
Entrada: solidária (1 kg de alimento não perecível ou 1 pacote de fraldas infantis/geriátricas)
Mais informações: a programação da Oktober Polo Jundiaí pode ser encontrada no instagram@polocervejeirojr. Detalhes sobre a banda? Siga @bandauti no instagram.