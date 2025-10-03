Sábado de rock na Oktober Polo Jundiaí com a Banda UTI

O rock’n’roll tem encontro marcado neste sábado (4), às 20h, no Parque da Uva. A Banda UTI (Última Transição Inconsciente) sobe ao palco da Oktober Polo Jundiaí 2025 para um show inesquecível, que marca o último final de semana do evento. E a entrada é solidária: basta doar um quilo de alimento não perecível ou um pacote de faldas descartáveis (infantil ou geriátrica). Pelo terceiro ano consecutivo, a Banda UTI encerrará a noite do maior evento cervejeiro da região, com os grandes clássicos do rock internacional.

A banda promete levar o público a uma viagem nostálgica ao som de músicas de monstros sagrados do rock como Guns N’ Roses, Queen, AC/DC, Pink Floyd, Bon Jovi, Metallica, Ozzy Osbourne, The Offspring, Linkin Park, System Of A Down, The Outfiled, Billy Idol, Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Journey, Scorpions, Europe, LynyrdSkynyrd e muito mais. Serão duas horas de show com muita troca de energia entre público e banda. Além disso, o Caveirão UTI vai marcar presença, para a alegria dos fãs, que já podem se preparar para tirar muitas fotos ao lado do monstro mais querido do pedaço. E ele promete vir com um novo visual.

Formada por Ricky Abatte (vocal e guitarra), Marcelo Bertola (guitarra), Nino Brown (contrabaixo), Rafael Drezza (teclados) e Diogo Nunes (bateria), a Banda UTI é um dos destaques da programação musical do evento, que contou, ao longo de três finais de semana, com mais de 30 atrações artísticas da região. “Jundiaí vem valorizando, ao longo dos últimos anos, os artistas da nossa região, dando espaço para que todos possam mostrar seus trabalhos. É um exemplo a ser seguido por outros municípios. E a prova de que o público gosta dessas atrações regionais, é que prestigia e incentiva nossos artistas”, comenta Bertola.