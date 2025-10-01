Famoso após ser enganado, 'menino' exemplar é detido em Jundiaí

Um adolescente que, anos atrás, ficou bastante conhecido em Jundiaí e em todo o Brasil, ao ser enganado por uma mulher, enquanto trabalhava com vendas no semáforo, foi detido por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, nesta quarta-feira (1), por receptação de moto furtada. Na época da fama, ele chegou a participar de programas de TV de alcance nacional e recebeu ajuda de muitas pessoas, que se sensibilizaram com seu esforço e com a adversidade pela qual havia passado. Hoje ele está com 17 anos e, segundo a PM, ele também é suspeito de envolviento com uma quadrilha de furtos e roubos de motos.

Os PMs receberam informações sobre um rapaz suspeito de praticar furtos de motocicletas, nas áreas atendidas pelo 11º Batalhão. De posse do endereço, os agentes foram até o local e o encontraram, questionando sobre seu suposto envolvimento nos crimes. Inicialmente ele negou participação. Porém, com a chegada de sua mãe, os policiais tiveram acesso ao seu celular, que continha indícios de seu envolvimento, bem como da participação de outras pessoas.

De acordo com a PM, foi possível verificar no aparelho, diversas motocicletas produtos de furto e roubo, provenientes de ocorrências recentes na área de atendimento do 11º Batalhão.