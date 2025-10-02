Governo do Estado investe mais de R$ 20 mi em habitação na RMJ

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), está investindo mais de R$ 20,6 milhões na construção de 542 novas moradias na Região Metropolitana de Jundiaí. As cidades contempladas, neste momento, são Jundiaí, Cabreúva e Várzea Paulista. Além de novas moradias, também há investimentos para melhorias em habitações executadas anteriormente. Em Jundiaí, serão entregues 132 moradias na região do Fazenda Grande, no Jardim dos Cravos III e IV.

Segundo o Governo do Estado, o investimento será de R$ 4,6 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). “São mais de 130 famílias que irão realizar o sonho da casa própria. Temos um compromisso com a dignidade das pessoas”, disse o prefeito Gustavo Martinelli, à época.

“A contrapartida de R$ 4,6 milhões, que viria originalmente do município, agora é custeada pelo Estado, o que nos permite mais tranquilidade e rapidez na execução”, completou o secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra, também à época.