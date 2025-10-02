Governo do Estado investe mais de R$ 20 mi em habitação na RMJ

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), está investindo mais de R$ 20,6 milhões na construção de 542 novas moradias na Região Metropolitana de Jundiaí. As cidades contempladas, neste momento, são Jundiaí, Cabreúva e Várzea Paulista. Além de novas moradias, também há investimentos para melhorias em habitações executadas anteriormente. Em Jundiaí, serão entregues 132 moradias na região do Fazenda Grande, no Jardim dos Cravos III e IV.
Segundo o Governo do Estado, o investimento será de R$ 4,6 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). “São mais de 130 famílias que irão realizar o sonho da casa própria. Temos um compromisso com a dignidade das pessoas”, disse o prefeito Gustavo Martinelli, à época.
“A contrapartida de R$ 4,6 milhões, que viria originalmente do município, agora é custeada pelo Estado, o que nos permite mais tranquilidade e rapidez na execução”, completou o secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra, também à época.
Além dessas, já foram entregues também, desde o início de 2023, seis novas moradias em Jundiaí, por meio de Carta de Crédito Imobiliário (CCI) e Carta de Crédito Individual da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), com investimento do Estado de R$ 245 mil.
Na divisa entre Jundiaí e Várzea Paulista, o bairro do Ivoturucaia também será contemplado, para reassentar as famílias afetadas com as fortes chuvas no início de 2025. As obras tiveram início em setembro de 2025 e têm conclusão prevista para o fim de 2026, com investimento de R$ 12,5 milhões. O Estado afirma que o empreendimento utiliza um modelo de construção industrializada modular offsite, que permite mais inovação, sustentabilidade e celeridade nos processos da CDHU e o objetivo é viabilizar 15 mil unidades habitacionais em todo o Estado por meio deste modelo, até 2027.
Em Cabreúva, estão sendo viabilizadas 344 unidades habitacionais via Carta de Crédito Imobiliário (CCI), sendo investidos pelo Estado R$ 3,4 milhões.
Melhorias
O Estado também tem realizado ações que visam a melhoria de habitações com obras já finalizadas. Em Itupeva, 144 famílias do Conjunto Habitacional Itupeva D serão beneficiadas com a implantação de uma área de esportes e lazer, em obra com investimento previsto em R$ 400 mil.
Em Jundiaí, por meio do programa Viver Melhor, 268 famílias do Jardim Novo Horizonte já foram beneficiadas, desde dezembro de 2023, com obras de melhorias e adequações em unidades habitacionais previamente construídas.