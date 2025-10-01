Apresentações culturais marcam abertura da 27ª Semana do Idoso

O Centro de Convivência do Idoso (CCI), no Complexo Argos, recebeu o evento de abertura da 27ª Semana do Idoso de Jundiaí, em comemoração ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, celebrado hoje, 1º de outubro. A programação é promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Rede de Atendimento ao Idoso e com apoio da Prefeitura de Jundiaí. A iniciativa tem como objetivo valorizar, celebrar e refletir sobre a importância da pessoa idosa na sociedade.
A manhã foi marcada por apresentações culturais, incluindo o Coral e a Dança Cigana, que animaram o público e reforçaram o espírito de convivência e integração entre os participantes.
A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Luciane Mosca, destacou a dedicação da gestão em ampliar os espaços de convivência e anunciou uma novidade: o CCI será climatizado até o final do ano. “É um pedido do prefeito Gustavo Martinelli, que determinou às secretarias que garantam atividades e condições adequadas para os nossos idosos. Esse é apenas o começo de outras melhorias que virão”, afirmou.
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, reforçou o papel das parcerias para ampliar as oportunidades de formação e qualificação. “Já realizamos cinco cursos de cuidador de idoso e, em outubro, teremos mais uma edição em parceria com a UniAnchieta. A Semana do Idoso é um momento de celebrar trajetórias e oferecer convivência, saúde e alegria para aqueles que tanto contribuíram com a nossa cidade”, destacou.
Representando a Assessoria da Pessoa Idosa, Albino Miazzo ressaltou a importância de expandir o alcance das ações. “Hoje Jundiaí tem cerca de 82 mil idosos, e este evento simboliza o início de uma semana de reflexão e valorização. Nosso desafio é fazer com que as iniciativas cheguem também a aqueles que ainda não participam”, afirmou.
Com uma programação que se estende pelos próximos dias, a Semana do Idoso promete reunir atividades culturais, recreativas e de conscientização, levando lazer, saúde e acolhimento não só para os frequentadores do CCI, mas também para idosos em situação de vulnerabilidade. A celebração reforça a valorização da experiência, da convivência e da contribuição de quem construiu a história da cidade.