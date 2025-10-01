Apresentações culturais marcam abertura da 27ª Semana do Idoso

O Centro de Convivência do Idoso (CCI), no Complexo Argos, recebeu o evento de abertura da 27ª Semana do Idoso de Jundiaí, em comemoração ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, celebrado hoje, 1º de outubro. A programação é promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Rede de Atendimento ao Idoso e com apoio da Prefeitura de Jundiaí. A iniciativa tem como objetivo valorizar, celebrar e refletir sobre a importância da pessoa idosa na sociedade.

A manhã foi marcada por apresentações culturais, incluindo o Coral e a Dança Cigana, que animaram o público e reforçaram o espírito de convivência e integração entre os participantes.

A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Luciane Mosca, destacou a dedicação da gestão em ampliar os espaços de convivência e anunciou uma novidade: o CCI será climatizado até o final do ano. “É um pedido do prefeito Gustavo Martinelli, que determinou às secretarias que garantam atividades e condições adequadas para os nossos idosos. Esse é apenas o começo de outras melhorias que virão”, afirmou.