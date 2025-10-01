Outubro Rosa tem programação especial em Jundiaí

Durante todo o mês de outubro, a Prefeitura de Jundiaí promove ações integradas entre diversas secretarias municipais para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que representa uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. Além de informar sobre fatores de risco e sinais de alerta, a campanha busca estimular hábitos de vida saudáveis, cuidados preventivos e o acesso regular aos exames que podem salvar vidas.

Entre as iniciativas, a população terá acesso a orientações de saúde, exames preventivos e atividades de engajamento ao longo de todo o mês.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Martinelli, reforça a importância do envolvimento coletivo nessa causa. “O Outubro Rosa é um movimento que precisa da mobilização de toda a sociedade. Quando todos se unem, multiplicamos a conscientização e fortalecemos o cuidado com a saúde da mulher. Nosso objetivo é mostrar que informação e prevenção salvam vidas”, destacou.