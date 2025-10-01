Outubro Rosa tem programação especial em Jundiaí

Durante todo o mês de outubro, a Prefeitura de Jundiaí promove ações integradas entre diversas secretarias municipais para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que representa uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. Além de informar sobre fatores de risco e sinais de alerta, a campanha busca estimular hábitos de vida saudáveis, cuidados preventivos e o acesso regular aos exames que podem salvar vidas.
Entre as iniciativas, a população terá acesso a orientações de saúde, exames preventivos e atividades de engajamento ao longo de todo o mês.
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Martinelli, reforça a importância do envolvimento coletivo nessa causa. “O Outubro Rosa é um movimento que precisa da mobilização de toda a sociedade. Quando todos se unem, multiplicamos a conscientização e fortalecemos o cuidado com a saúde da mulher. Nosso objetivo é mostrar que informação e prevenção salvam vidas”, destacou.
A secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, lembra que o câncer de mama, quando identificado precocemente, tem altas chances de cura. “Este é um período importante em que a sociedade é chamada a olhar com mais atenção para essa doença, que, se identificada em fase inicial, tem mais de 90% de chance de cura. Em Jundiaí, além de conscientizar, queremos estimular o cuidado em saúde e a adoção de hábitos saudáveis que podem salvar vidas”, afirmou.
Como forma de ampliar a visibilidade da campanha, a Secretaria de Mobilidade e Transportes também participa da mobilização. A frota municipal ganha, a partir desta quarta-feira (1), um ônibus envelopado na cor rosa, que circulará em todas as linhas com a mensagem “Procure sua UBS e agende sua mamografia”. “É um trabalho conjunto das secretarias, unindo forças para levar informação a todos os cantos da cidade. O ônibus rosa é um símbolo que estará presente nas ruas, reforçando a importância da prevenção”, explicou o secretário de Mobilidade e Transportes, José Carlos Sacramone.