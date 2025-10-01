SP vai emitir 1,5 mil alertas para celulares rastreados

A Polícia Civil de São Paulo deu início nesta quarta-feira (1) a uma nova etapa na recuperação de celulares roubados em todo o estado. Cerca de 1,5 mil notificações foram enviadas para pessoas que estão em posse de aparelhos com restrição criminal.

Os celulares foram identificados após o cruzamento de informações de boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia. O objetivo é reaver os aparelhos roubados ou furtados que foram ativados por terceiros.

As pessoas que receberem a notificação terão três dias para comparecer à delegacia e comprovar a legalidade do aparelho ou fazer a devolução voluntariamente. Caso não atendam à intimação, podem responder por crime de receptação, a depender do caso.