Homem é preso por ameaça de morte contra os pais idosos

Um homem de 41 anos foi preso por dano, ameaça e violência doméstica contra a mãe, de 61, e o padrasto, de 80, nesta terça-feira (30), no Jardim América, em Várzea Paulista.

Os pais chamaram a PM e informaram que o filho havia saído de casa com o carro deles, sem autorização, e que antes disso havia colidido contra o portão e um encanamento, propositalmente, causando danos.

Ainda de acordo com a mãe, o filho havia saído bastante nervoso, prometendo que voltaria para matá-los.