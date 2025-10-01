01 de outubro de 2025
Homem é preso por ameaça de morte contra os pais idosos

Por Fábio Estevam
Um homem de 41 anos foi preso por dano, ameaça e violência doméstica contra a mãe, de 61, e o padrasto, de 80, nesta terça-feira (30), no Jardim América, em Várzea Paulista.

Os pais chamaram a PM e informaram que o filho havia saído de casa com o carro deles, sem autorização, e que antes disso havia colidido contra o portão e um encanamento, propositalmente, causando danos.

Ainda de acordo com a mãe, o filho havia saído bastante nervoso, prometendo que voltaria para matá-los.

Os policiais saíram em patrulhamento e se depararam com o veículo em trânsito, fazendo acompanhamento, até que o homem retornou para a casa dos pais.

Neste momento ele foi detido e recebeu voz de prisão, sendo conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

