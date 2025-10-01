HU de Jundiaí completa 22 anos com programação especial

O Hospital Universitário de Jundiaí (HU) comemora 22 anos de história no próximo dia 3 de outubro e se consolida como referência em alta complexidade materno-infantil para Jundiaí e região. Para celebrar a data e o legado de excelência, estão programadas várias ações para pacientes e colaboradores.

As comemorações começam nesta quinta-feira (2), com o “DOG SHOW” (pet terapia). Já na sexta-feira (3), data oficial do aniversário, um padre percorrerá os setores do hospital levando bênçãos a pacientes e colaboradores. Os funcionários receberão um café da manhã especial, além de um almoço decorado e um mimo em agradecimento ao trabalho dedicado em uma rotina de cuidados ininterruptos.

Com 136 leitos, o HU é também um polo de ensino e pesquisa, reconhecido pela excelência no atendimento humanizado e pela qualidade assistencial, certificada pelo selo nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) – Acreditado com Excelência. Somente em 2024, os números impressionam: 33 mil atendimentos no Pronto-Socorro Infantil (PSI), 29 mil no Pronto-Socorro de Ginecologia e Obstetrícia (PSGO), taxa de ocupação de 91%, mais de 10 mil internações, 3.500 procedimentos cirúrgicos e 3.180 partos realizados. O hospital funciona 24 horas por dia, com o trabalho de 480 médicos, 674 profissionais da saúde e 170 residentes.