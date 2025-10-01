HU de Jundiaí completa 22 anos com programação especial

O Hospital Universitário de Jundiaí (HU) comemora 22 anos de história no próximo dia 3 de outubro e se consolida como referência em alta complexidade materno-infantil para Jundiaí e região. Para celebrar a data e o legado de excelência, estão programadas várias ações para pacientes e colaboradores.
As comemorações começam nesta quinta-feira (2), com o “DOG SHOW” (pet terapia). Já na sexta-feira (3), data oficial do aniversário, um padre percorrerá os setores do hospital levando bênçãos a pacientes e colaboradores. Os funcionários receberão um café da manhã especial, além de um almoço decorado e um mimo em agradecimento ao trabalho dedicado em uma rotina de cuidados ininterruptos.
Com 136 leitos, o HU é também um polo de ensino e pesquisa, reconhecido pela excelência no atendimento humanizado e pela qualidade assistencial, certificada pelo selo nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) – Acreditado com Excelência. Somente em 2024, os números impressionam: 33 mil atendimentos no Pronto-Socorro Infantil (PSI), 29 mil no Pronto-Socorro de Ginecologia e Obstetrícia (PSGO), taxa de ocupação de 91%, mais de 10 mil internações, 3.500 procedimentos cirúrgicos e 3.180 partos realizados. O hospital funciona 24 horas por dia, com o trabalho de 480 médicos, 674 profissionais da saúde e 170 residentes.
Ao longo dos anos, as equipes de enfermagem e multiprofissional do HU desenvolveram diversas ações de humanização que marcaram a rotina do hospital: visitas mensais dos cães da Guarda Municipal e da cadela Monalisa; lembranças afetivas, como fotos com a placenta estilizada e as “touquinhas do amor”; além do trabalho de fotógrafos voluntários que registram momentos especiais das futuras mamães e papais. Atualmente, o voluntariado do hospital conta com 15 grupos atuantes.
Entre os colaboradores, há trajetórias inspiradoras, como a de Cibele Etrl, que está no HU desde sua inauguração e tornou-se referência para colegas e novas gerações de profissionais.
Atento às necessidades da comunidade, o hospital está em reforma para ampliar e modernizar sua estrutura, com destaque para o novo Pronto-Socorro, a criação de um Centro Cirúrgico com seis salas (duas exclusivas para partos normais) e a readequação das unidades de internação. Outras iniciativas mostram a responsabilidade social e ambiental, como projetos de sustentabilidade com placas solares, iluminação em LED e separação de resíduos, além dos selos Hospital Amigo da Criança e Amigo do Meio Ambiente.
O Banco de Leite Humano, um dos maiores do estado, já beneficiou 15 mil bebês em 2024, conta com 9.700 doadoras cadastradas e somam 117 mil atendimentos, promovendo também encontros quinzenais de gestantes.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, o HU é motivo de orgulho para a cidade. O superintendente, Dr. Itibagi Rocha Machado, e o diretor clínico, Dr. André Grion, reforçam que o hospital é um verdadeiro patrimônio de Jundiaí, pela excelência técnica e pela humanização do atendimento.
Com 22 anos de dedicação, o Hospital Universitário reafirma sua missão: oferecer saúde de qualidade, formar profissionais comprometidos e estar cada vez mais próximo da comunidade.