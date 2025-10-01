'Os três pilares do empreendedorismo' é tema de encontro, dia 21

No dia 21 de outubro, às 18h30, o Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) de Jundiaí, do CIESP Jundiaí, promove mais um encontro com foco no fortalecimento da rede de empreendedores da região. O palestrante será Marcelo Souza, que vai abordar o tema: “Os 3 pilares do empreendedor: corpo, alma e espírito”. Marcelo Souza é CEO na Indústria Fox Ltda, presidente do INEC (Instituto Nacional de Economia Circular), diretor de Meio Ambiente do CIESP Jundiaí, conselheiro, palestrante, professor e escritor.

A proposta do evento é abordar de forma prática e inspiradora as dimensões que sustentam a jornada empreendedora: corpo, disciplina e prática necessárias para executar; alma, motivação, relacionamentos e capacidade de influenciar; e espírito, fé, visão e força para superar os maiores desafios.

De acordo com Rodrigo Campos, coordenador do NJE Jundiaí, o encontro é mais uma oportunidade para aprofundar reflexões, trocar experiências e ampliar conexões entre empresários que buscam propósito, crescimento e inovação. “O evento é gratuito e esperamos a participação de todos que tenham interesse neste tema: juntos vamos fortalecer o protagonismo do empreendedorismo na nossa cidade”, convidou.