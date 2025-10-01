Empreendedores 60+ recebem consultoria gratuita para negócios

Em alusão ao Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, abre novas vagas para o programa Performance Empreendedora, desta vez voltado exclusivamente para empreendedores 60+.
A ação faz parte do projeto Desenvolve Mais, do eixo +Negócios, que fortalece o empreendedorismo e apoia micro, pequenas e médias empresas, oferecendo capacitação, consultorias e incentivo à formalização.
A iniciativa é destinada a microempreendedores individuais (MEIs) com inscrição municipal ativa e integra o conjunto de estratégias do município para fortalecer pequenos negócios, oferecendo suporte técnico e capacitação prática.
De acordo com Bruna Lazarini, secretária adjunta e gestora do Espaço Jundiaí Empreendedora, a ação cria um ambiente propício para inovação e crescimento. “Essa é uma oportunidade para que empreendedores consigam desenvolver novas ações a partir da consultoria. Nosso objetivo é que cada participante tenha acesso a ferramentas práticas que realmente façam diferença na gestão do seu negócio”, destacou.
Com foco em gestão eficiente e presença digital, a consultoria Performance Empreendedora promove atendimentos personalizados, voltados à melhoria das mídias sociais dos participantes e ao fortalecimento da administração dos negócios locais.
Segundo Isabela Regina, profissional responsável pela condução das consultorias no Espaço Jundiaí Empreendedora, a proposta vai além da teoria. “A ação visa capacitar os empreendedores a tomarem decisões mais assertivas e a melhorar a gestão de seus negócios por meio de estratégias eficientes de marketing digital”, explicou.
O programa inclui uma análise completa do perfil digital de cada participante, além da indicação de ferramentas que podem ser aplicadas de forma imediata na rotina empreendedora. A meta é que os MEIs saiam do processo com mais clareza sobre o posicionamento da marca, o comportamento do público e caminhos possíveis para alavancar suas vendas.
Como participar
Os empreendedores 60+ interessados em participar da Performance Empreendedora devem acessar o link de cadastro e preencher as informações solicitadas. Após a inscrição, a equipe do Espaço Jundiaí Empreendedora, dentro do eixo +Negócios da cidade, entrará em contato para fornecer mais detalhes sobre o programa e o andamento da consultoria.