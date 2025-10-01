Empreendedores 60+ recebem consultoria gratuita para negócios

Em alusão ao Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, abre novas vagas para o programa Performance Empreendedora, desta vez voltado exclusivamente para empreendedores 60+.

A ação faz parte do projeto Desenvolve Mais, do eixo +Negócios, que fortalece o empreendedorismo e apoia micro, pequenas e médias empresas, oferecendo capacitação, consultorias e incentivo à formalização.

A iniciativa é destinada a microempreendedores individuais (MEIs) com inscrição municipal ativa e integra o conjunto de estratégias do município para fortalecer pequenos negócios, oferecendo suporte técnico e capacitação prática.