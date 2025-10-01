Jundiaí recebe a exposição coletiva inédita ‘Paisagens Moventes’

Jundiaí será palco de uma importante reflexão artística sobre as transformações da paisagem do interior paulista. A exposição coletiva inédita de arte contemporânea tem como objetivo provocar um diálogo sobre memória, movimento, transformação e complexidade das paisagens: o que já existiu, o que existe hoje e o que ainda pode surgir, em meio às nossas expectativas, esperanças e incertezas.
Mais do que uma exposição, "Paisagens Moventes [nesta terra, em se plantando, tudo dá]" é um convite ao público do interior do Estado de SP a olhar com atenção e sensibilidade para o território que habita e compartilha.
A exposição na Galeria Fernanda Perracini Milani, que fica anexa ao Teatro Polytheama, terá entrada gratuita e sua abertura está programada para acontecer dia 4 de outubro, das 14h às 18h. Visitação aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 1º de novembro – e também nos horários dos espetáculos em exibição no Teatro Polytheama – uma das principais casas culturais de SP.
A mostra contará com artistas de Jundiaí, interior paulista e São Paulo, como Alberto Duvivier Tembo, Bea Pastorini Nogueira, Caró, Cecília Celandroni, Daniela de Moraes, Elton Hipolito, Lima Bo, o duo Marilia Scarabello + Alexandre Stockler e Marina Ceglie da Silva.
A seleção foi realizada através de edital público, com curadoria de Alexandre Stockler, Andrey Guaianá Zignnatto e Marília Scarabello, que valorizou propostas capazes de ampliar os questionamentos sobre a paisagem, a partir de diferentes linguagens artísticas.
A exposição conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, da Prefeitura de Jundiaí, reforçando o papel da cidade como espaço de encontro entre artistas, público e reflexões sobre o futuro da arte e do território.