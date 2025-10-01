Em noite de crimes, homem perde o 'réu primário' e acaba preso

Em uma noite de crimes, em Itatiba, um homem de 23 anos, sem antecedentes criminais, furtou a moto do vizinho, usou o veículo para invadir um condomínio de luxo, tentou entrar em vários apartamentos, e por fim abasteceu a moto e fugiu sem pagar. Ao final, acabou preso em flagrante por policiais militares, pelos crimes de furto, invasão a domicílio e estelionato.

A elucidação desta série de crimes ocorridos na noite desta terça-feira (30), em Jundiaí, começou com a prisão do suspeito, após denúncia do dono da moto. Ele acionou a PM informando que sua moto havia sido furtada, mas que ele que já havia descoberto onde estava; e era na casa do vizinho. Os PMs chamaram pelo suspeito, que foi questionado e confessou o crime.

Após receber voz de prisão, ele foi conduzido ao Plantão Policial. Durante o trajeto até a delegacia, os agentes receberam informações de que a mesma moto havia sido utilizada em uma invasão a um condomínio de luxo. Nesta invasão, o criminoso havia tentado arrombar a porta de alguns apartamentos para tentar furtar, mas sem sucesso. Questionado, ele também confessou este crime.