Coral Infantojuvenil faz viagem pelo universo da Turma da Mônica

As vozes do Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças levarão o público a uma verdadeira viagem musical pelo universo da Turma da Mônica com o espetáculo “Canções do Limoeiro”. O passeio pelo bairro fictício onde moram os amigos das histórias em quadrinhos mais famosas do Brasil será neste domingo (5), a partir das 16h, no palco da Sala Glória Rocha, com entrada gratuita.
A apresentação ficará por conta dos integrantes dos núcleos do Espaço Expressa e do bairro do Retiro do coral municipal infantojuvenil, composto por crianças entre oito a 11 anos, um dos corpos artísticos municipais ligados à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).
Em “Turma da Mônica – Canções do Limoeiro”, Mônica, a garotinha doce e forte pra chuchu, conduz o público por um passeio divertido pelas histórias. Junto com ela estarão também a Magali, com sua meiguice e apetite inesquecível; Cebolinha e seus planos mirabolantes; Cascão e suas trapalhadas sem banho; e o Chico Bento, o caipira mais querido de todos. Cada personagem ganha voz em músicas alegres que falam sobre amizade, diversidade e imaginação. Um encontro musical que aproxima gerações e revive a magia da Turminha que mora nos nossos corações, ou melhor, no Bairro do Limoeiro.
A apresentação contará ainda com as participações especiais do Pré-Coral Cidade das Crianças, composto por crianças de cinco a sete anos, e do Coral Municipal de Jundiaí (adulto), outros dois núcleos do corpo artístico de coro da SMCULT.
Os ingressos gratuitos para a apresentação ficarão disponíveis a partir das 10h30 do sábado (4), tanto na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes, quanto na internet, por meio da plataforma Sympla. Cada interessado poderá retirar até dois ingressos. A Sala Glória Rocha fica no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro.
Mais Sala Glória Rocha e Corais
Ao longo desta semana, a Sala Glória Rocha também será o palco do 36º Encontro de Corais de Jundiaí. A programação será realizada nos seguintes dias: quarta-feira (1), às 20h; quinta-feira (2), às 20h; sexta-feira (3), às 16h e às 20h; sábado, às 10h, às 16h e às 20h; e no domingo, às 10h e às 20h. A entrada é gratuita e a distribuição dos ingressos será feita na bilheteria do Centro das Artes, uma hora antes do início de cada espetáculo. A programação completa do 36º Encontro de Corais pode ser conferida em seu site oficial e na Agenda Cultural.