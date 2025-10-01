Coral Infantojuvenil faz viagem pelo universo da Turma da Mônica

As vozes do Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças levarão o público a uma verdadeira viagem musical pelo universo da Turma da Mônica com o espetáculo “Canções do Limoeiro”. O passeio pelo bairro fictício onde moram os amigos das histórias em quadrinhos mais famosas do Brasil será neste domingo (5), a partir das 16h, no palco da Sala Glória Rocha, com entrada gratuita.

A apresentação ficará por conta dos integrantes dos núcleos do Espaço Expressa e do bairro do Retiro do coral municipal infantojuvenil, composto por crianças entre oito a 11 anos, um dos corpos artísticos municipais ligados à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).

Em “Turma da Mônica – Canções do Limoeiro”, Mônica, a garotinha doce e forte pra chuchu, conduz o público por um passeio divertido pelas histórias. Junto com ela estarão também a Magali, com sua meiguice e apetite inesquecível; Cebolinha e seus planos mirabolantes; Cascão e suas trapalhadas sem banho; e o Chico Bento, o caipira mais querido de todos. Cada personagem ganha voz em músicas alegres que falam sobre amizade, diversidade e imaginação. Um encontro musical que aproxima gerações e revive a magia da Turminha que mora nos nossos corações, ou melhor, no Bairro do Limoeiro.