Descontentamento entre vereadores

O vereador Zé Dias (Republicanos) criticou o vereador Juninho Adilson (União) pela visita ao São Camilo e pelo vídeo postado nas redes sociais, que ressalta problemas estruturais do bairro, enquanto esteve em Brasília, na última semana. Zé Dias afirma ter chegado ao São Camilo em 1968 e há décadas trabalha por melhorias no local, mas depende do Executivo para avançar com as demandas. O parlamentar ainda ressaltou que está aberto a levar todos os vereadores para trabalhar em conjunto pela região. Juninho Adilson pediu a palavra e se defendeu. Ele salientou o respeito e reconheceu o trabalho desenvolvido por Zé Dias, mas disse que é vereador da cidade e pode atuar em qualquer bairro, principalmente quando for demandado.

Dinheiro para Cajamar

O Deputado Federal Mauricio Neves (PP) anunciou o repasse de R$ 512 mil ao município de Cajamar. O valor foi confirmado pelo Prefeito Kauãn Berto e será destinado a projetos e ações voltadas ao desenvolvimento local. O recurso busca fortalecer a infraestrutura e ampliar investimentos em áreas essenciais, promovendo melhorias na qualidade de vida da população. “É uma satisfação contribuir com Cajamar e acompanhar de perto os resultados dos investimentos”, afirmou Mauricio Neves. O deputado também se comprometeu a seguir apoiando a cidade e outros municípios paulistas, priorizando o crescimento sustentável e a ampliação de serviços públicos.

Ficha mais ou menos limpa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com vetos, a lei que reduz o prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa (Lei 134/2010). Agora, os políticos condenados à inelegibilidade ficam proibidos de disputar eleições por, no máximo, 8 anos a contar da condenação. A nova Lei ainda limita a 12 anos o prazo máximo que políticos poderão ficar sem disputar eleição nos casos de condenações em múltiplos processos. O projeto ainda veda a possibilidade de mais de uma condenação por inelegibilidade no caso de ações ajuizadas por fatos relacionados. Lula vetou dispositivos do projeto que permitiam retroagir com a regra para políticos já condenados pela Lei da Ficha Limpa, reduzindo o prazo de inelegibilidade hoje vigente.

Desabrigado