Câmara aprova projeto que fortalece apoio a mães atípicas

A Câmara Municipal aprovou, nesta terça-feira (30), o Projeto de Lei (PL) nº 14.861/2025, do vereador Leandro Basson (PL), que estabelece diretrizes de apoio às mães de pessoas com deficiência, doenças raras ou transtornos do neurodesenvolvimento — casos de maternidade atípica. Segundo o texto, a medida garante, principalmente, acesso prioritário a serviços de saúde, educação e assistência social, além de atendimento psicológico e suporte emocional gratuito por meio da rede pública de saúde e assistência.

A proposta ainda prevê ações como a criação e fomento de grupos de apoio e capacitações, campanhas de saúde pública e até um estudo de viabilidade para a flexibilização da jornada de trabalho de servidoras públicas municipais que se enquadrem nessa condição.

“É muito difícil cuidar de um filho e não ter o apoio da rede pública, como assistência médica e trabalho social. Vemos que a cidade tem uma deficiência nesse sentido e o projeto vem em parceria com o Executivo para dar suporte às famílias que cuidam dessas crianças”, afirmou Basson.

