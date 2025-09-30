Vagas para idosos reforçam inclusão no mercado de trabalho

O direito ao trabalho na terceira idade ganha cada vez mais espaço em Jundiaí. Prova disso é a história de José Roberto Barboza, de 74 anos, que chegou recentemente ao Espaço Jundiaí Empreendedora em busca de uma nova oportunidade.
Auxiliar de enfermagem, radialista e jornalista, José Roberto já atuou em diversos meios de comunicação da cidade, Ribeirão Preto e Jaboticabal e segue motivado a continuar ativo profissionalmente. “Estou em busca de conhecimento. Na minha idade, é importante ocupar a cabeça”, comentou.
Com olhar atento às mudanças do mundo, ele complementa: “Se você tiver a expertise e a sabedoria, pode estar na Amazônia que consegue vender para alguém em Nova York”.
Além da experiência profissional, José Roberto também é participante do COMDIPI (Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa) e reforça a importância de estar sempre ligado aos assuntos que envolvem a terceira idade. ‘Gosto de estar atento a tudo que a vida me entrega’, afirmou, destacando que a atualização constante é essencial para manter-se ativo e integrado à sociedade.
A busca de José Roberto por novas oportunidades é um exemplo do que o Projeto Emprega+, da Prefeitura de Jundiaí, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do programa Desenvolve Mais, se propõe a oferecer aos munícipes. Por meio de parcerias com empresas e instituições de ensino, o programa disponibiliza:
Intermediação de vagas e feiras de empregabilidade;
Cursos de qualificação profissional;
Apoio para entrada no Seguro-Desemprego;
Divulgação de vagas de empresas locais.
Para Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços, o projeto busca garantir que o desenvolvimento econômico seja também humano. “Com políticas inclusivas, o programa prioriza jovens, mulheres, pessoas com deficiência e grupos em situação de vulnerabilidade, garantindo que o desenvolvimento econômico de Jundiaí seja também um desenvolvimento humano”.
Clique aqui e confira as vagas disponíveis no Jundiaí Empreendedora.