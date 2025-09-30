Vagas para idosos reforçam inclusão no mercado de trabalho

O direito ao trabalho na terceira idade ganha cada vez mais espaço em Jundiaí. Prova disso é a história de José Roberto Barboza, de 74 anos, que chegou recentemente ao Espaço Jundiaí Empreendedora em busca de uma nova oportunidade.

Auxiliar de enfermagem, radialista e jornalista, José Roberto já atuou em diversos meios de comunicação da cidade, Ribeirão Preto e Jaboticabal e segue motivado a continuar ativo profissionalmente. “Estou em busca de conhecimento. Na minha idade, é importante ocupar a cabeça”, comentou.

Com olhar atento às mudanças do mundo, ele complementa: “Se você tiver a expertise e a sabedoria, pode estar na Amazônia que consegue vender para alguém em Nova York”.