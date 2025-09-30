Jundiaí conquista cinco títulos na Copa Brasil de BMX

A etapa da Copa Brasil de BMX realizada no último domingo (28), em Caraguatatuba, rendeu destaques para os atletas de Jundiaí. Na pista de bicicross Ton Ferreira, cinco representantes da cidade conquistaram títulos em uma das principais competições do calendário nacional, válida para o ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Entre os campeões estão Lucca Bernardes (Boys 7), Andrey Toledo (Boys 11), Giulia de Jesus (Girls 17/29) e Isa Grigolleto (Women Sub-23). Andrey também garantiu o vice na categoria Aro 24. Outro vice-campeonato veio com Silas Rodrigues, no Cruiser 50/59.

O evento reuniu mais de 400 pilotos de 14 estados em 62 categorias, entre alto rendimento (Championship), amadoras (Challenge) e promocionais, como MTBX, PCD e Novatos, com participantes de dois a mais de 60 anos. Apesar do clima desfavorável, o nível técnico foi elevado e os jundiaienses mostraram competitividade diante de atletas de todo o país.