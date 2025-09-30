30 de setembro de 2025
APÓS UM MÊS

Morre homem vítima de explosão em fogão a lenha em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Ele não resistiu aos ferimentos após um mês internado
Ele não resistiu aos ferimentos após um mês internado

Robson Antônio Garcia, de 36 anos, que estava internado desde o dia 31 de agosto, em estado grave, após ser vítima de uma explosão enquanto acendia um fogão a lenha, em sua casa, no Jardim Tulipas, em Jundiaí, faleceu nesta terça-feira (30).

De acordo com Audrey Silvestre, parente da vítima, no dia do ocorrido ele estava acendendo o fogão, quando houve uma explosão. O fogo atingiu Robson e familiares e amigos tentaram apagar, sem sucesso.

Ele foi socorrido ao hospital e desde então estava internado.

Nesta terça-feira ele não resistiu aos ferimentos e morreu. "Gostaria de agradecer a todos os amigos que ajudaram de todas as formas, e aos vizinhos que deram todo apoio necessário a família".

