Morre homem vítima de explosão em fogão a lenha em Jundiaí

Robson Antônio Garcia, de 36 anos, que estava internado desde o dia 31 de agosto, em estado grave, após ser vítima de uma explosão enquanto acendia um fogão a lenha, em sua casa, no Jardim Tulipas, em Jundiaí, faleceu nesta terça-feira (30).
De acordo com Audrey Silvestre, parente da vítima, no dia do ocorrido ele estava acendendo o fogão, quando houve uma explosão. O fogo atingiu Robson e familiares e amigos tentaram apagar, sem sucesso.
Ele foi socorrido ao hospital e desde então estava internado.
Nesta terça-feira ele não resistiu aos ferimentos e morreu. "Gostaria de agradecer a todos os amigos que ajudaram de todas as formas, e aos vizinhos que deram todo apoio necessário a família".