Morre homem vítima de explosão em fogão a lenha em Jundiaí

Robson Antônio Garcia, de 36 anos, que estava internado desde o dia 31 de agosto, em estado grave, após ser vítima de uma explosão enquanto acendia um fogão a lenha, em sua casa, no Jardim Tulipas, em Jundiaí, faleceu nesta terça-feira (30).

De acordo com Audrey Silvestre, parente da vítima, no dia do ocorrido ele estava acendendo o fogão, quando houve uma explosão. O fogo atingiu Robson e familiares e amigos tentaram apagar, sem sucesso.

Ele foi socorrido ao hospital e desde então estava internado.