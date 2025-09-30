Após sete dias de 'hora extra' na rua, ladrão volta para a cadeia

Um ladrão condenado, que estava de 'saidinha da Penitenciária de Franco da Rocha desde o dia 16, mas que deveria ter retornado no último dia 22, não voltou para a cadeia e tentou a sorte para se manter nas ruas. Na noite desta segunda-feira (30), porém, as 'horas extras' de liberdade acabaram, ao ser capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), em uma área de 'cracolândia' no bairro Pedro Fumachi, em Itatiba.

Os guardas municipais faziam patrulhamento, quando se depararam com um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura. Quando os GMs se aproximaram para abordá-lo, ele correu para a área de mata, mas foi perseguido a pé, alcançado e detido.

De imediato ele confessou que estava evadido do sistema prisional, por não ter retornado da 'saidinha', para a prisão.