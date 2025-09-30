Comissão de Revitalização do Centro entrega relatório ao prefeito

A Prefeitura de Jundiaí recebeu nesta segunda-feira (29) o relatório final da Comissão Especial de Revitalização do Centro, entregue ao prefeito Gustavo Martinelli pelos vereadores Cristiano Lopes, Faouaz Taha e Henrique Parra Filho. O documento, que reúne diagnósticos, demandas e sugestões da população e de entidades, será utilizado para fortalecer as ações já em andamento e orientar novos projetos do Executivo.
Encerrando oficialmente os trabalhos nesta terça-feira (30), após 90 dias de atividades, a Comissão da Câmara promoveu 11 reuniões, ouvindo comerciantes, moradores, representantes do poder público e especialistas. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), acompanhou todas as discussões, reforçando a integração entre os poderes e a construção coletiva de soluções.
O prefeito Gustavo Martinelli agradeceu a entrega e destacou a relevância do documento para dar continuidade às iniciativas da administração. “Quero agradecer aos vereadores e a todos os participantes da Comissão pela dedicação e pela escuta da população. Esse relatório é um diagnóstico fundamental, que reúne ideias e sugestões consistentes para que possamos avançar na revitalização do Centro. O compromisso da nossa gestão é transformar esse estudo em ações concretas, com o apoio da sociedade e de diferentes setores da administração pública”, afirmou.
O relatório contempla propostas em áreas como zeladoria, segurança, mobilidade, moradia, economia criativa, turismo e incentivo ao comércio, alinhadas às estratégias da prefeitura para tornar o Centro um espaço mais moderno, seguro e atrativo.
O presidente da Comissão, vereador Cristiano Lopes, ressaltou o caráter coletivo do trabalho. “Foi um esforço conjunto, ouvindo comerciantes, moradores e entidades para entender os principais desafios e buscar soluções viáveis. Conseguimos sistematizar as propostas de forma que possam ser aplicadas na prática pelo Executivo”, disse.
O vereador Faouaz Taha destacou a importância da continuidade do diálogo. “A prefeitura esteve presente em todas as etapas e isso demonstra o interesse real em revitalizar a região central. O Comitê do Centro, já instituído pelo Executivo, será fundamental para garantir que as propostas avancem”, afirmou.
Já o vereador Henrique Parra Filho apontou o ganho de confiança da população no processo. “Mais de 100 pessoas participaram das discussões, entre comerciantes e moradores, e hoje já percebemos uma mudança de percepção sobre o Centro. O relatório traz ações de curto, médio e longo prazo, alinhadas com as expectativas da sociedade e com o planejamento da prefeitura. Esse é um passo concreto para acelerar as transformações”, completou.