Acidente na Bandeirantes: Jundiaí amanhece travada

Um acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (30) na rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em Jundiaí. Como reflexo, motoristas desviaram a rota e diversas avenidas da cidade ficaram congestionadas. A rodovia Anhanguera também ficou com fluxo acima da média. Segundo a AutoBAn, ainda há congestionamento na Bandeirantes dos kms 62 até o 54, sentido São Paulo, nesta manã, quase às 9h.

Segundo informações colhidas no local pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um caminhão e uma carreta trafegavam pela rodovia no sentido Sul (Capital), sobre a faixa 3 de rolamento, quando, ao atingir o local, por motivos a serem esclarecidos, o caminhão colidiu contra a traseira da carreta.

Com o impacto, um dos veículos pegou fogo e a rodovia foi interditada. Durante a interdição, foram formados 16 km de congestionamento, mas ainda nesta manhã, após o atendimento da concessionária, com o caminhão ainda na via, o congestionamento se estendia por quilômetros.