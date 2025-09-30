Exposição de esculturas de cães e gatos vai ocupar São Paulo

Ruas e espaços públicos serão transformados em plataforma de arte, solidariedade e mobilização social em defesa dos animais com a exposição “Art for Pets”, iniciativa da Artery, referência na produção de grandes exposições de arte urbana com propósito social.
A partir desta quarta (1), 30 esculturas de cães e gatos, com 1,4 metro de altura, ficarão expostas em shoppings, ruas, parques e espaços culturais, transformando o ambiente urbano em uma verdadeira galeria a céu aberto.
As esculturas serão customizadas por artistas escolhidos através de uma curadoria artística a fim de chamar a atenção para a realidade de milhões de animais em situação de abandono no Brasil e reforçar a importância do cuidado, da adoção responsável e da castração.
Mais do que obras de arte, as esculturas representam um convite à reflexão e à ação. A exposição, gratuita e acessível a todos, democratiza o contato com a arte, permitindo que pessoas de diferentes idades e origens possam desfrutar da experiência artística ao mesmo tempo em que são conscientizadas sobre a importância de proteger, respeitar e apoiar os animais.
Ao final, 100% do lucro obtido com o leilão das obras será revertido a iniciativas do Instituto Caramelo, referência nacional no resgate e reabilitação de animais, que em 2025 celebra dez anos de atuação.
“Para nós, é emocionante ver a arte ocupar a cidade para dar voz àqueles que não podem falar. Essa parceria chega em um momento especial, em que celebramos 10 anos de história, e reforça a missão que nos move todos os dias: resgatar vidas, reabilitar e garantir que cada animal tenha a chance de encontrar um lar cheio de amor e respeito”, afirma Yohanna Perlman, diretora executiva do Instituto Caramelo.
Programação:
? 01 a 19/10 – Pinturas ao vivo no MorumbiShopping: Segunda a domingo das 12h às 20h
? 01 a 19/10 - Ateliê KIDS no MorumbiShopping: Segunda a domingo das 12h às 20h
? 18/10 – Maratona da Adoção no MorumbiShopping
? 23/10 a 11/11 – Exposição no MorumbiShopping
? 12/11 - Início do leilão online
? 12/11 a 11/12 – Exposição pública nas ruas de São Paulo
? 12/12 a 20/01 – Exposição em Centros Culturais de São Paulo