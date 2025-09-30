Exposição de esculturas de cães e gatos vai ocupar São Paulo

Ruas e espaços públicos serão transformados em plataforma de arte, solidariedade e mobilização social em defesa dos animais com a exposição “Art for Pets”, iniciativa da Artery, referência na produção de grandes exposições de arte urbana com propósito social.

A partir desta quarta (1), 30 esculturas de cães e gatos, com 1,4 metro de altura, ficarão expostas em shoppings, ruas, parques e espaços culturais, transformando o ambiente urbano em uma verdadeira galeria a céu aberto.



As esculturas serão customizadas por artistas escolhidos através de uma curadoria artística a fim de chamar a atenção para a realidade de milhões de animais em situação de abandono no Brasil e reforçar a importância do cuidado, da adoção responsável e da castração.

Mais do que obras de arte, as esculturas representam um convite à reflexão e à ação. A exposição, gratuita e acessível a todos, democratiza o contato com a arte, permitindo que pessoas de diferentes idades e origens possam desfrutar da experiência artística ao mesmo tempo em que são conscientizadas sobre a importância de proteger, respeitar e apoiar os animais.