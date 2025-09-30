Semana inicia com audiência pública na Câmara Municipal

Melhorias no serviço público A Prefeitura de Jundiaí contratou a Fundação Carlos Alberto Vanzolini para ministrar um curso presencial de Liderança Situacional, direcionado a diretores e chefias municipais. O investimento será de R$ 13 mil para a realização do treinamento, com duração de dois dias. O objetivo é capacitar os gestores na aplicação prática do modelo de liderança, desenvolvendo habilidades para identificar perfis de equipes e adequar estilos de liderança. A proposta inclui troca de experiências, autoconhecimento e uso de ferramentas para maior eficiência. Segundo a administração, o conteúdo foi customizado à realidade local e abrange todas as secretarias.

A Câmara Municipal de Jundiaí recebeu, na manhã desta segunda-feira (29), a equipe da Secretaria Municipal de Finanças para a apresentação da Prestação de Contas referente ao segundo quadrimestre de 2025. A explanação foi conduzida pelo secretário Lucas Lusvarghi, que detalhou aos vereadores os números e resultados da pasta. A audiência pública integra o processo de transparência e acompanhamento da aplicação dos recursos municipais, permitindo que a população e o Legislativo acompanhem a execução financeira da Prefeitura.

‘Fujão’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (29) que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja notificado por edital sobre a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR).A medida foi tomada após o oficial de Justiça designado pelo Supremo para intimar o deputado devolver o mandado de citação sem cumpri-lo. Nos processos penais, a intimação pessoal dos acusados é obrigatória. Na decisão, Moraes disse que Eduardo já confessou pelas redes sociais sua atuação junto aos Estados Unidos e que o deputado está naquele país para evitar a responsabilização no Brasil.

Nova determinação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta segunda-feira (29), a lei que amplia a licença-maternidade e o salário-maternidade quando mãe ou bebê ficarem internados por mais de duas semanas por complicações após o parto. Assim, o afastamento se estenderá por 120 dias após a alta, descontando-se o tempo de repouso anterior ao parto, caso haja.O texto altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e também a Lei de Benefícios da Previdência Social para que o salário-maternidade seja pago durante o período de internação e por mais 120 dias após a alta, também descontando-se o tempo de recebimento do benefício anterior ao parto, se for o caso.

Tarifaço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a minimizar os efeitos do tarifaço de 50% aplicado pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros, a ponto de, até o momento, não ter sido necessário, ao governo brasileiro, aplicar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional."Impacto macro na economia não vai ter nessas medidas anunciadas. Agora, micro vai. E atrapalha muitas famílias brasileiras esse tipo de comportamento que estamos observando", disse o ministro ao lembrar que, “até agora [o presidente Lula] não usou a Lei da Reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional”, disse, em evento.